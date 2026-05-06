Тържествено издигане на международните сигнални флагове отбеляза празника на ВМС

Продължаваме с традицията на днешния ден, разцветяването на флагове на морската ни пехота на корабите. Това е тържествен военноморски ритуал, при който корабите вдигат всички международни сигнални флагове. Това се случва именно по случай днешния ден.

Флаговете се издигат по две линии, от носа към кармата, през най-високата точка на мачтите. Това е символ на тържественост, начин да се отдаде почит и да честваме празнични събития като днешните. Важно е да споменем също така, че това е израз на високо самочувствие, това е спазване на морските традиции и приляга именно на ден като днешния. Тук на „Александър Невски“ вече забиха тържествено камбаните на катедралния храм-паметник. Атмосферата наистина започва все повече да наподобява празника.