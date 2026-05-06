Американският пилот Майор Джейсън Ройко, който обучава български пилоти

Чете се за: 02:17 мин.
Майор Джейсън Ройко обучава и тренира българските пилоти на F-16. Той лично е докарал в България 3 от F-16. Прилетява с тях над Атлантическия океан. И първия включително. Впечатленията му за българските военнослужещи в деня на храбростта и празника на българската армия е, че те са професионалисти и харесват работата си:

Майор Джейсън Ройко: „Моите впечатления от българските военнослужещи е, че те са професионалисти, те са много приветливи и те много се вълнуват и си харесват работата. Вълнуват се, че работят на F-16 и е удоволствие да работя с тях. Те искат да се учат, искат да се усъвършенстват и е прекрасно да работя с тях.“

Майор Джейсън коментира и първото си впечатление за военнослужещите когато пристига в 3-та авиобаза в Граф Игнатиево.

Майор Джейсън Ройко: „Мисля, че първото ми впечатление, когато съм преместван в друга държава, винаги е свързано с някаква предпазливост, но всички в Граф Игнатиево абсолютно отхвърлиха тези мои притеснения. Приехме с отворени обятия. Тук съм вече над година и мога да кажа, че няколко от тях са мои приятели и всичко върви чудесно. Ако нещо се е променило, то е в добра посока нашето приятелство е станало по-голямо.“

Майор Ройко коментира и какво е най-важното в обучението на един пилот, особено на тези, които участват в F-16:

Майор Джейсън Ройко: „Ще цитирам известен наш пилот, то се отнася за всички пилоти, но специално за военните - агресивност, увереност във всяка нация. Вие попадате в един малък процент и трябва да имате професионално отношение, както професионалните спортисти, винаги трябва да се усъвршенствате, винаги продължавате да се образовате, трябва да сте в много добро ментално и физическо състояние, да давате най-доброто от себе си, да се учите от грешките си и на следващият ден да започвате отново, за да станете успешен авиатор.“

Вижте повече във видеото

