Румен Радев: Дълг е да съхраним българския дух, воинските традиции и държавността

В Деня на храбростта и празник на Българската армия лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев отправи поздрав към гражданите и военнослужещите, като подчерта значението на защитата на държавността, обществената справедливост и националните традиции. В публикация във Фейсбук той призова за съхраняване на българския дух и воинската памет и благодари на хората с пагони.

"В Деня на храбростта и празник на Българската армия поздравявам всички вас, които през годините с думи и дела изобличавахте обществените неправди, въставахте срещу несправедливостите и с категоричната си воля на площадите и в изборния ден отстояхте държавността и преведохте България отвъд страха и примирението.

На хората с пагони, посветили живота си на защитата на националния суверенитет, сигурността на гражданите и неприкосновеността на Родината, пожелавам здраве, мир и успехи в делата! Наш общ дълг е да съхраним българския дух, воински традиции и историческата памет на народа ни и да ги предадем неопетнени на следващите поколения!", написа във Фейсбук лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.