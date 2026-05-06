Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Президентът Илияна Йотова: Българската армия е армия на...
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент на цялото общество

Камбанният звън на площада ни подсеща за това, че в София и в много други населени места се стягат за празник. Празник на храбростта на българската армия. На Гергьовден първият ни гост на изнесеното ни студио на площада, е началникът на отбраната. Адмирал Емил Ефтимов.

Адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната: „Искам първо да им честитя Денят на храбростта, празника на българската армия. Свети Георги да закриля, да се справим с предизвикателствата, като нация, като народ и като военнослужещи. И аз съм убеден, че се справим. Бойният дух се запазва с отговорно отношение към професията, с реализъм, с много себеотрицание. И отношение към държавата, към държавността. Така са пази бойният дух. На базата на ценностите, които изповядваме българската армия.“

По темата за националната сигурност и за отбраната на страната ни адмирал Ефтимов коментира:

Адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната: „През годините, темата за националната сигурност, за отбраната на страната, беше в рамките на Министерство на отбраната, в рамките на българската армия. Националната сигурност, отбраната на страната и ангажимент на цялото общество. Първо трябва да се отдаде дължимото на труда на военнослужещите, след което трябва да се представят възможностите, които дава военната професия за личностна и професионална реализация. Също така трябва да се помисли за отношението ни като нация към възможностите, рискове и заплахи, ангажимента ни. Не само по отношение на военната служба, а и по отношение на изграждане на национална устойчивост. Готовността ни да реагираме на криза с всякакъв характер.“

По отношение на връщането на наборната военна служба Ефтимов беше категоричен:

Адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната: „Аз имам определено мнение по въпроса, тъй като през годините имаш няколко призиви. В Европа има различни форми на служба в интерес на обществото. Но всяка форма на такава служба в интерес на обществото, където ние можем да привлечем хора от различни възрасти, където можем да попълним резерва на въоръжените сили, е свързан с действията и ангажимент на българската армия. За да изпълни българската армия този ангажимент, тя трябва да е модернизирана, технологично развита, да има съответното финансиране, материално-техническо осигуряване, не на последно място инфраструктура. За да видят хората, които ще поемат този ангажимент, че държавата има ангажимент към теб, държавата си е свършила работа и е поела тази отговорност, да им предостави условия да овладеят отговорности, умения, адекватни на съвременните начина на боя и на бойни действия. Първо трябва да има изграден политически консенсус в държавата. Това трябва да бъде държавен ангажимент, обект на широка публична дискусия.“

По отношение на бюджета, с който трябва да разполага армията адмирал Ефтимов коментира действията на НАТО след войната в Украйна:

Адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната: „След войната в Украйна, НАТО за първи път от десетилетия извърши отбранително планиране в рамките на регионалните планове. И когато се вземат тези регионални планове и се остойностят способностите, които държавите членки на НАТО трябва да имат, за да изпълнят плановите, се получи един набор от способности остойностени и разпределени между държавите, се стигна до този извод. И това е логиката, за да може да има изпълнимост на плановите.“

Той коментира и действията и процесите в НАТО и дали има притеснения за нашата страна:

Адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната: „Всички държави в НАТО са притесняват от процесите в НАТО, тъй като центъра на тежестта, стойността на НАТО е в неговото единство. Естествено има полемика. Позиция на американската страна е, че държавите, членки от НАТО, с малки изключения, не харчеха достатъчно за отбрана и тежестта падна върху Съединените Щати. Мисля, че има логика и аргументи в това отношение, и прекия израз и способностите на европейските държави да поемат предизвикателства на сегашното време.“

По отношение на напредването с проектите за модернизация, нова техника, въвеждането на нови технологии Ефтимов коментира:

„И ето го основното предизвикателство – да се поддържат съществуващите способности, да се носи бойно дежурство и да се усвояват новите платформи. Това е основното предизвикателство пред българската армия. И това върви както във военновъздушните сили, така и във военноморските сили, така и в сухопътни войски. Аз съм удовлетворен от темпа на модернизация, от амбицията и желанието на личният състав да се справя с тези предизвикателства.“

Адмирал Емил Ефтимов даде обещание, че догодина когато имаме нова и модернизирана техника ще имаме парад.

