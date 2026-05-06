Скорост, чест и отговорност: БНТ ви среща с пилоти от изтребителната авиация

Всяка година на Празника на храбростта и българските въоръжени сили обръщаме поглед и към изтребителната авиация. Не само защото пазят въздушното пространство, но и защото имат привилегията да летят най-бързо, най-високо и на предела на човешките възможности. Кои са пилотите ни, с които се гордеем – как се готвят за полети и задачи, кой е на земята, за да им помага да достигат предела?

В Трета авиобаза пилотът Стефан Гецов прави последен преглед на един от учебно-бойните МиГ-29. С него предстои да изпълни задача, за която се готви от седмица.

подполковник Стефан Гецов, летец на МиГ-29: "Ще облитаме техническите средства на летище Безмер, тъй като ние го ползваме за запасно летище и ни е необходимо всичко там да е в изправност и изрядност, и ще направим проверка как отговаря тази изправност в самолета."

В полета е планирано взаимодействие и синхрон с още два изтребителя, които също излитат от авиобазата. Във формацията са петима летци, способни да понесат натоварване няколко пъти по-силно от гравитацията.

подполковник Стефан Гецов, летец на МиГ-29: "В един полет един пилот може да изгуби до един-два килограма течности от самия полет. Трудно е, не е лесно."

Стефан Гецов е сред най-подготвените и за висш пилотаж, и за бойните дежурства, с които авиобазата участва в интегрираната противовъздушна и противоракетна система на НАТО.

подполковник Стефан Гецов, летец на МиГ-29: "Много хора казват, че нашият самолет е стар. А нашият самолет е прекрасен, отлично поддържан, благодарение на инженерно-техническия състав и ще продължава да лети, и ще продължава да дава бойно дежурство, и ще продължаваме да защитаваме въздушното пространство на Република България."

В набразденото небе, по следите на опитните, вече се издигат и новите F-16 Block 70. Многоцелевите изтребители, които пристигнаха миналата година, имат голям боен потенциал, който екипажи и техници вече развиват с часове тренировки на земята и летателна подготовка.

майор Алек Велинов, командир на ескадрила F-16: "Крие се едно много голямо предизвикателство в това да използваме в максимален обем тези нови способности и възможности, които самолетът предоставя."

Алек Велинов е командир на ескадрила F-16. Той е първият български пилот, завършил обучението си в базата на американската Национална гвардия в Тусон, Аризона. Четири години по-късно срещата ни отново е в Трета авиобаза в Граф Игнатиево, но вече при новите осем F-16 Block 70 на българските ВВС.

майор Алек Велинов, командир на ескадрила F-16: "Самолетът е много удобен и уютен, и това спомага за концентрацията за изпълнение на комплексните задачи. Най-големите преимущества, които ни носи този самолет, е нивото на интеграция, което можем да постигнем с него, както с останалите родове авиация, така и с другите видове въоръжени сили. Все още не сме стигнали дотам, но се надявам в най-скоро време да изпълняваме такива задачи – най-вече интеграция в ПВО на страната, така и на НАТО като цяло."

Осъвремененият до най-високо технологично ниво F-16 отвори дълго заключена врата за модернизацията на Военновъздушните сили. С нова инфраструктура в базата и с регулярни полети пилотите се готвят да изпълняват задачи. Изтребителят е нов и прави работата им отговорна, но не и по-лесна.

майор Алек Велинов, командир на ескадрила F-16: "Означава, че самият процес на подготовката, изпълнението и после разискването на изпълнената задача е по-дълъг и обикновено отнема 6 - 7 часа само за изпълнението на една задача."

С надграждането на способностите за реакция и военна защита растат и новите летци, като Алек Велинов, който споделя, че всеки етап от обучението го е поставял пред все по-сложни изпитания. Някои от тях – с пределно претоварване, когато тялото тежи 9 пъти повече от обикновено. Понася всичко това с желанието за F-16 Block 70.

майор Алек Велинов, командир на ескадрила F-16: "С мисъл за този самолет – всеки един етап от тренировката е бил само едно стъпало към крайната цел."

Мечтата води в Трета авиобаза, при новата ескадрила, и един млад авиационен техник, който също гледа към новия изтребител с отговорност и амбиция.

Атанас Стоянов Ламбов, инженер-техник на F-16 Block 70: "Моята мечта е един ден да се утвърдя като водещ специалист в поддръжката на модерния самолет F-16 Block 70 и да видя авиацията модерна, силна, и да знам, че съм допринесъл с моя труд небето ни да бъде защитено."

А докато изпълняват различни задачи, всички се готвят и за празничния полет на Гергьовден. Защото с него ще защитават своите принципи, вяра, чест и родолюбие.