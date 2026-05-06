БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Чете се за: 08:17 мин.
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Чете се за: 04:07 мин.
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Чете се за: 04:52 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Скорост, чест и отговорност: БНТ ви среща с пилоти от изтребителната авиация

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Всяка година на Празника на храбростта и българските въоръжени сили обръщаме поглед и към изтребителната авиация. Не само защото пазят въздушното пространство, но и защото имат привилегията да летят най-бързо, най-високо и на предела на човешките възможности. Кои са пилотите ни, с които се гордеем – как се готвят за полети и задачи, кой е на земята, за да им помага да достигат предела?

В Трета авиобаза пилотът Стефан Гецов прави последен преглед на един от учебно-бойните МиГ-29. С него предстои да изпълни задача, за която се готви от седмица.

подполковник Стефан Гецов, летец на МиГ-29: "Ще облитаме техническите средства на летище Безмер, тъй като ние го ползваме за запасно летище и ни е необходимо всичко там да е в изправност и изрядност, и ще направим проверка как отговаря тази изправност в самолета."

В полета е планирано взаимодействие и синхрон с още два изтребителя, които също излитат от авиобазата. Във формацията са петима летци, способни да понесат натоварване няколко пъти по-силно от гравитацията.

подполковник Стефан Гецов, летец на МиГ-29: "В един полет един пилот може да изгуби до един-два килограма течности от самия полет. Трудно е, не е лесно."

Стефан Гецов е сред най-подготвените и за висш пилотаж, и за бойните дежурства, с които авиобазата участва в интегрираната противовъздушна и противоракетна система на НАТО.

подполковник Стефан Гецов, летец на МиГ-29: "Много хора казват, че нашият самолет е стар. А нашият самолет е прекрасен, отлично поддържан, благодарение на инженерно-техническия състав и ще продължава да лети, и ще продължава да дава бойно дежурство, и ще продължаваме да защитаваме въздушното пространство на Република България."

В набразденото небе, по следите на опитните, вече се издигат и новите F-16 Block 70. Многоцелевите изтребители, които пристигнаха миналата година, имат голям боен потенциал, който екипажи и техници вече развиват с часове тренировки на земята и летателна подготовка.

майор Алек Велинов, командир на ескадрила F-16: "Крие се едно много голямо предизвикателство в това да използваме в максимален обем тези нови способности и възможности, които самолетът предоставя."

Алек Велинов е командир на ескадрила F-16. Той е първият български пилот, завършил обучението си в базата на американската Национална гвардия в Тусон, Аризона. Четири години по-късно срещата ни отново е в Трета авиобаза в Граф Игнатиево, но вече при новите осем F-16 Block 70 на българските ВВС.

майор Алек Велинов, командир на ескадрила F-16: "Самолетът е много удобен и уютен, и това спомага за концентрацията за изпълнение на комплексните задачи. Най-големите преимущества, които ни носи този самолет, е нивото на интеграция, което можем да постигнем с него, както с останалите родове авиация, така и с другите видове въоръжени сили. Все още не сме стигнали дотам, но се надявам в най-скоро време да изпълняваме такива задачи – най-вече интеграция в ПВО на страната, така и на НАТО като цяло."

Осъвремененият до най-високо технологично ниво F-16 отвори дълго заключена врата за модернизацията на Военновъздушните сили. С нова инфраструктура в базата и с регулярни полети пилотите се готвят да изпълняват задачи. Изтребителят е нов и прави работата им отговорна, но не и по-лесна.

майор Алек Велинов, командир на ескадрила F-16: "Означава, че самият процес на подготовката, изпълнението и после разискването на изпълнената задача е по-дълъг и обикновено отнема 6 - 7 часа само за изпълнението на една задача."

С надграждането на способностите за реакция и военна защита растат и новите летци, като Алек Велинов, който споделя, че всеки етап от обучението го е поставял пред все по-сложни изпитания. Някои от тях – с пределно претоварване, когато тялото тежи 9 пъти повече от обикновено. Понася всичко това с желанието за F-16 Block 70.

майор Алек Велинов, командир на ескадрила F-16: "С мисъл за този самолет – всеки един етап от тренировката е бил само едно стъпало към крайната цел."

Мечтата води в Трета авиобаза, при новата ескадрила, и един млад авиационен техник, който също гледа към новия изтребител с отговорност и амбиция.

Атанас Стоянов Ламбов, инженер-техник на F-16 Block 70: "Моята мечта е един ден да се утвърдя като водещ специалист в поддръжката на модерния самолет F-16 Block 70 и да видя авиацията модерна, силна, и да знам, че съм допринесъл с моя труд небето ни да бъде защитено."

А докато изпълняват различни задачи, всички се готвят и за празничния полет на Гергьовден. Защото с него ще защитават своите принципи, вяра, чест и родолюбие.

#ескадрила #трета авиобаза "Граф Игнатиево"

Последвайте ни

ТОП 24

Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на "Евровизия"
1
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
2
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във всички дебати по важните теми
3
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във...
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" – кога ще заработи системата?
4
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска...
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване
5
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си позволим...
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
6
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
4
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
6
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят

Още от: Общество

Военната авиация като дълг: Може ли да дава криле и в живота?
Военната авиация като дълг: Може ли да дава криле и в живота?
Американският пилот Майор Джейсън Ройко, който обучава български пилоти Американският пилот Майор Джейсън Ройко, който обучава български пилоти
Чете се за: 02:17 мин.
Денят на храбростта: Водосвет на бойните знамена и прелитане на „Кугър“ над София Денят на храбростта: Водосвет на бойните знамена и прелитане на „Кугър“ над София
Чете се за: 01:47 мин.
Трета авиобаза „Граф Игнатиево“ с ключова роля в празничния въздушен парад Трета авиобаза „Граф Игнатиево“ с ключова роля в празничния въздушен парад
Чете се за: 00:30 мин.
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент на цялото общество Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент на цялото общество
Чете се за: 04:22 мин.
От божия кръст до болничния кабинет – историята на подполковник доц. Георги Попиванов От божия кръст до болничния кабинет – историята на подполковник доц. Георги Попиванов
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на...
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Денят на храбростта: Водосвет на бойните знамена и прелитане на „Кугър“ над София Денят на храбростта: Водосвет на бойните знамена и прелитане на „Кугър“ над София
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент на цялото общество Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент на цялото общество
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да влезем в...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Храмов празник в Шуменци: Гергьовден с литургия, оброк за здраве и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ