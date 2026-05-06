В памет на загиналите български военни - с венци и цветя отдават почит на паметника в Ново село

За 20-та поредна година българският военен мемориал в Ново село, Република Северна Македония събира стотици гости и официални лица, за да отбележи днешния празник. Честването е организирано съвместно между българското посолство в Скопие, Министерството на отбраната и Фондация Българска Памет.

И тази година стотици гости отдават почит на погребаните в Ново село 71 герои - офицери и войници, загинали по време на Междусъюзническата, Балканската и Първата световна война.

Церемонията започна с църковно служение между представители на Македонската и Българската православна църква. Заупокойната молитва е водена лично от Негово Високопреосвещенство Струмишкия митрополит Наум, съвместно със свещеноиконом Павел Милушев - архиерейски наместник в град Петрич.

Мемориалът в памет на българските войници от единадесета пехотна македоно-одринска дивизия и втора пехотна тракийска дивизия е възстановен през 2006 година с финансиране на председателя на фондация “Българска памет” - д-р Милен Врабевски, превръщайки се от изоставено гробище в място, което съхранява паметта за героизма.

Д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет: “Много съм доволен от факта, че успяваме за толкова години да покажем от една страна сериозното ни отношение към българския военен мемориал, едно свято място за всички нас, а от друга страна за пореден път да дадем пример за това, че неправителствен и правителствен сектор могат да са в сътрудничество. Честванията, които толкова години организираме, имат за цел възпитание на младите хора в дух на родолюбие, признателност и на уважение към героите от войните за национално обединение”.

През годините мемориалът се поддържа със средства на д-р Врабевски и фондацията. От тази година обаче грижата за доброто му състояние преминава официално към българското министерство на отбраната.

