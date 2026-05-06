В деня на храбростта: Политически поздрави за празника

И от другите политически сили честитиха празника.

Георг Георгиев, ГЕРБ: „Почитаме смелостта и храбростта на българската армия. Институция, която смятам, че в годините най-устойчиво е запазила авторитета, достойнството и високата си репутация- заложено.“

Ивайло Мирчев, „Демократична България": „Имаме отлична армия. Достойни мъже и жени в нея и Трябва да направим всичко възможно да се гордеем и да я модернизираме така, че военнослужещите да бъдат горди с националния дълг, който изпълняват.“

Николай Денков, „Продължаваме промяната": „В момента ролята на армията става по-важна от всякога през последните години. Затова и държавата трябва да има грижа както за техническо оборудване, така и за подкрепата на военнослужещите.“