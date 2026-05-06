Почетна смяна на караула в празничния 6 май

С водосвет на бойните знамена и знамената светини в столицата отбелязаха „Денят на храбростта“ и празник на Българската армия - 6 май, съобщиха от Министерството на отбраната.

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България Илияна Йотова прие почетния караул и отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин. По повод празника Йотова произнесе слово.

В тържествения ритуал участват служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Българската армия.

Поканени да присъстват са председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министър-председателят Андрей Гюров, заместник-председателите на Народното събрание, лидерите на парламентарно представените политически сили, председателите и заместник-председателите на парламентарните групи, представители на служебното правителство, държавните институции, местната власт, религиозните общности в България, дипломатическия и военно-дипломатическия корпус и военно-патриотичните съюзи.

При изпълнението на националния химн по време на водосвета на бойните знамена ще бъдат произведени 20 артилерийски салюта.

