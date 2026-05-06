Николай Михайлов: Още в началото могат да станат много ситуации

БНТ ви предлага интервю с единствения български колоездач, който е карал на колоездачната обиколка на Италия и който ще бъде в студиото на БНТ от петък до неделя. Това е Николай Михайлов.

„Това е уникална възможност за страната ни да се представим по най-добрия начин. Giro d'Italia е факт, вече е в България. Всички сме много развълнувани и чакаме с нетърпение. Всичко това да започне“, каза Михайлов пред БНТ.

„Форматът е огромен, наистина. Това е едно мащабно спортно събитие, което се гледа от милиони зрители. Над 800 милиона зрители по целия свят наблюдават това състезание всяка година. Така че си даваме сметка за какъв мащаб става въпрос“.

„Състезанието е непредвидимо. Още в началото могат да станат много ситуации. Вятърът, както духа днес, може да разкъса колоната. Това е един от факторите, които са интересни и ще следим. Имаме и интересно изкачване към Велико Търново“, каза още Михайлов.

