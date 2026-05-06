1200 деца-гвардейци от цялата страна се включиха в честванията за Гергьовден в столицата

Карина Караньотова
Чете се за: 02:10 мин.
Преди това при президента Илияна Йотова се заклеха ученически и студентски отряди от няколко града

1200 деца-гвардейци от цялата страна се включиха в честванията за Гергьовден в столицата. За пъви път младежки гвардейци участваха в тържествен преглед на отрядите.

Преди това при президента Илияна Йотова се заклеха ученически и студентски отряди от няколко града. По време на церемонията имаше и изненада - млад лекар, дългогодишен доброволец в младежките гвардейски отряди - предложи брак на любимата си Добринка в Гербовата зала.

Ученици от Елин Пелин, Монтана, Пирдоп, Пещера, Враца и студенти от Бургас за пъви път влязоха в президенството и връчихa своите клетвени обещания на Президента.

Борислава Антонова, 25-ти гвардейски състав, град Пещера: "Не всеки може да се сдобие с тази чест да носи такава гвардейска униформа, за първи път виждам и смяна на караула, цялата церемония за мен беше много интересна, видях много нови неща."

В деня на храбростта пред голяма публика лекарят доброволец д-р Тодор Пепелов младши предложи брак на приятелката си Добринка, която също е част от младежките гвардейски доброволци. Запознали се в болницата, докато той още е стажант.

Добринка Сбиркова: "Доктора, който беше тогава там ми каза сега трябва да ти вземем кръв, най-хубавата сестра сега ще дойде да ви вземе кръв и той влезна и ми стана толкова смешно, че за първи път не припаднах, докато ми взимат кръв."

Първият национален преглед на младежките гвардейски отряди е посветен на 150 години от Априлското въстание. В него участват 27 отряда и 4 духови оркестъра.

Патриарх Даниил пожела на младежите да вървят по пътя на истината и светлината.

