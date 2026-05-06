Поклонници чакаха с часове в Поморие, за да се докоснат до мощите на св. Георги

По повод Гергьовден, който е и официален празник на Поморие, в манастира "Свети Георги" пристигнаха мощи на светеца. Дълги опашки от миряни днес се извиха пред храма в морския град.

С часове поклонници чакаха на дълги опашки, стигнали отвъд портите на манастира, за да се докоснат до мощите на Свети Георги.

Димитринка Трендафилова: "От Хасково дойдохме специално за храмовия празник. Усещането е невероятно, все пак се зареждаме с някаква сила“. Илия: "Магия, вълшебство." Йорданка Памукова: "Днес имам и рожденик и изобщо поводът ми е много специален."

Пристигането на мощите на Свети Георги в едноименния храм е знак за особена благословия над Поморие.