Поклонници чакаха с часове в Поморие, за да се докоснат до мощите на св. Георги

По повод Гергьовден, който е и официален празник на Поморие, в манастира "Свети Георги" пристигнаха мощи на светеца. Дълги опашки от миряни днес се извиха пред храма в морския град.
С часове поклонници чакаха на дълги опашки, стигнали отвъд портите на манастира, за да се докоснат до мощите на Свети Георги.
Димитринка Трендафилова: "От Хасково дойдохме специално за храмовия празник. Усещането е невероятно, все пак се зареждаме с някаква сила“.
Илия: "Магия, вълшебство."
Йорданка Памукова: "Днес имам и рожденик и изобщо поводът ми е много специален."
Пристигането на мощите на Свети Георги в едноименния храм е знак за особена благословия над Поморие.
отец Атанасий, игумен на Поморийския манастир "Св. Георги Победоносец": „Свети Георги дойде в дома си, на място, което е в негова прослава, в негова чест. Ето тази ръка е на повече от 1 700 години, а Свети Георги остава завинаги в паметта на всички нас."