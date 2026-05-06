Славия удари Септември с човек повече и затвърди мястото си в топ 10

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Константин Джаркин
Чете се за: 02:10 мин.
Български футбол
Славия – Септември
Снимка: Startphoto.bg
Славия София стигна до победа с 2:1 като домакин на Септември София в среща от 33-ия кръг на Първа лига, като гостите доиграха двубоя с човек по-малко. „Белите“ поведоха още в началото – в осмата минута капитанът Иван Минчев центрира от пряк свободен удар, топката не беше засечена от никого и изненада вратаря Янко Георгиев, влизайки директно в мрежата.

Около четвърт час след началото част от привържениците на домакините подновиха протестите си срещу клубния президент Венцеслав Стефанов, като скандираха „оставка“. Самият той не присъстваше на стадион „Александър Шаламанов“.

В 37-ата минута Славия получи отличен шанс да удвои. Васил Казълджиев центрира отдясно, Мартин Христов фаулира Роберто Райчев в наказателното поле и беше изгонен. Потърпевшият застана зад топката, но Георгиев спаси удара от бялата точка.

След почивката домакините все пак стигнаха до второ попадение. В 50-ата минута Борис Тодоров се възползва от подаване на Емил Стоев и с прецизен удар реализира първия си гол за Славия.

Септември опита да реагира, но нямаше късмет – малко по-късно изстрел на Едни Рибейро срещна гредата. В 71-вата минута отново Рибейро комбинира с Бертран Фурие, но последният стреля неточно от близка дистанция.

Все пак гостите стигнаха до почетен гол в края. В 87-ата минута Доминик Ивкич се разписа с глава след центриране и оформи крайното 2:1.

С успеха Славия събра 43 точки и заема деветото място в класирането, докато Септември остава с 28 пункта на 13-а позиция.

Подробности за срещата ще откриете във видеото.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Септември София #ПФК Славия

