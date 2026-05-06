Адам Йейтс: Всеки етап е коварен и е важно да изиграем картите си както трябва

Колоездачът смята, че отборът на UAE Team Emirates XRG влиза в Джиро д'Италия в ролята на съфаворит за трофея.

Колоездачът Адам Йейтс се надява да не загуби ценно време в хода на първите три етапа на Колоездачната обиколка на Италия.

Гледайте етапите на българска земя в ефира на БНТ.

"Ще бъде добре да запазим трофея в семейството. Не съм фаворит и това може да ми помогне. Ще се опитам да нямам лош късмет през първата седмица. Дори и да не спечелим, няма да е голяма трагедия. Миналата година бяхме близо с Исак, като загубихме в последния етап. Ще караме като отбор и се надяваме, че тази година ще бъдем едно стапало по-нагоре", сподели той в интервю за БНТ.

Състезателят на UAE Team Emirates XRG смята, че отборът влиза в състезанието в ролята на съфаворит за трофея.

"Започнах сезона по-бавно. Последното състезание бе добра подготовка. Надявам се на добри три седмици. Всеки етап е коварен. Има много голям стрес в групата. Надяваме се да нямаме лош късмет. Силен отбор сме и мисля, че сме съфаворити. В началото е много важно да не загубя време. Важно е да изиграем картите си както трябва", допълни англичанинът.

Вижте цялото интервю във видеото.

