Джулио Пелицари: Ще се опитаме да се насладим на трите дни в България

Колоездачът Джулио Пелицари се надява да се наслади на първите три етапа от Колоездачната обиколка на Италия.

Гледайте етапите на българска земя в ефира на БНТ.

"Щастлив съм, че съм тук. Изкарахме няколко хубави дни тук и се надявам Джиро-то да мине добре. Тази година ще се опитаме да бъдем по-напред в класирането. Джиро-то е дълго и много неща могат да се случат. Трябва да съм спокоен и да намеря мястото си", сподели той в интервю за БНТ.

Състезателят на "REDBULL - BORA - HANDSGRONE" очаква коварни етапи, изпълнени с трудности.

"Не усещам напрежение. Ще се опитам да карам по най-добрия начин всеки ден. Етапите са коварни и не мисля, че ще бъдат лесни, особено ако има силен вятър. Ще се опитаме да се насладим на трите дни. Пожелавам безпроблемно състезание и да му се насладим.", допълни италианецът.

