С декларация за 24 май: ГЕРБ призоваха да пазим езика, словото и културата

По повод 24 май от ГЕРБ в декларация от парламентарната трибуна призоваха да пазим езика, словото и културата.

Томислав Дончев – ГЕРБ-СДС: „За 24 май – най-красивия ни, най-безспорен, най-истински празник – обикновено говорим с клишета. И не че има нещо укорително и недостойно, ако истината е под формата на клише, освен че убива страстта, вълнението, удивлението. Общественият, а ако щете и държавният смисъл на празниците е да бъдат антикорозионна обработка на арматурата на националната идентичност. А понеже тук се работи не със стомана, не с документи, а с души, патетичната скука, рутината, повтарянето на церемониал, който не грабва сетивата, не носи смисъл и е опасно.Затова, ако трябва да търсим обществена интерференция по повод буквите, езика, словото, културата, аз бих избрал провокацията пред ежегодното рециклиране на идентични послания. А както е казано – един нов език, един нов свят. Мирозданието ще е по-малко пъстро, по-бедно и по-скучно без българското слово. Нещо повече – като всеки добър софтуер езиковият ни код е многократно копиран и не обитава само националните граници, а се е разпространил от Адриатика до Тихия океан. И това е повод за гордост и за празник. Не само на 24 май. Славете езика, като го ползвате добре. Особено ние, колеги. Особено тук. Не изхабявайте думите. Слово без ясен смисъл изхабява думите, а те трябва да са остри като нож и да режат добре. Не се опитвайте да замените липсата на ясна логическа конструкция с емоционален патос. Силно изсвирената лоша песен си остава лоша, но по-шумна. Бъдете отговорни към всяка дума и всяка буква, към всеки препинателен знак. Само в парламента, съда и в класната стая думите могат да променят съдби. Буквално."