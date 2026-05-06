За 20-та година стотици гости отдадоха почит пред военния мемориал в Ново село

від БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 01:52 мин.
Цветя пред паметника поднесоха и над 250 младежи от района на Родопите

памет загиналите български военни венци цветя отдават почит паметника ново село
Днешният празник беше отбелязан и в Ново село в Република Северна Македония. Стотици гости и официални лица отдадоха почит пред военния мемориал в памет на българските войници от 11-та пехотна Македоно-одринска дивизия и 2-ра пехотна тракийска дивизия, загинали в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война.

За 20-та поредна година военният мемориал в Ново село събра хора от двете страни на границата, за да отдадат почит на загиналите 71 герои.

д-р Милен Врабевски, председател на Фондация "Българска Памет": "Честванията, които толкова години организираме, имат за цел възпитание на младите хора в дух на родолюбие, признателност и на уважение към героите от войните за национално обединение."

Владимир Перев: "Тия, кои паднали на това место, за да може ние днес почувстваме поне малко духа на свободата."

Цветя пред паметника поднесоха и над 250 младежи от района на Родопите.

Елица Кълкова, ученик от с. Плетена: "Младите хора са тези, които продължават историята."

Димитър Бръчков, кмет на община Петрич: "Присъствието на много млади хора ни дава по-скоро кураж, дава ни оптимизъм, че паметта е жива."

От възстановяването му през 2006 година досега, мемориалът се поддържа със средства на д-р Врабевски и фондацията, а сега грижата за него поема българското Министерство на отбраната.

