Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3

За първи път България става част от едно от най-големите и значими събития в света на спорта - Колоездачната обиколка на Италия.

109-ото издание на Джиро д'Италия ще стартира именно в България, а домакин на първия етап е Несебър.

В Джирото, което започва с исторически старт (Grande Partenza) в страната ни, ще участват общо 23 отбора със 184 състезатели.

Официалната церемония по представянето на отборите ще се проведе на 6 май, сряда в Летния театър в Бургас и ще бъде излъчвана на живо по БНТ 3 от 18:00 ч.

Програмата включва представяне на всички екипи и състезатели, съпроводено от шоу с участието на Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“, трио Deja Vu и демонстрации на местни акробатични клубове. Преди началото на церемонията за настроението на публиката пред Летния театър ще се грижи група „Горещ пясък".

БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България

Българските фенове на колоезденето ще могат да проследят на живо и трите етапа от надпреварата по БНТ 3, с преки включвания и в програмата на БНТ 1!

Програмата преките предавания по БНТ 3 на Джиро д'Италия в България:

6 май, сряда, 18:00 ч.: Откриваща церемония и представяне на отборите в Бургас

8 май, петък, 13:30 ч.: Първи етап, старт в Несебър и финал в Бургас

9 май, събота, 11:40 ч.: Втори етап, старт в Бургас и финал във Велико Търново

10 май, неделя 12:50 ч.: Трети етап, старт в Пловдив и финал в София

Българската национална телевизия ще предложи над 15 часа преки предавания със студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.