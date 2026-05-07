Заради Джиро д'Италия: Ограничават движението по ключови участъци в София

Заради финалния етап от колоездачното състезание Джиро д'Италия, който ще се проведе в София тази неделя, от днес до 11 май се въвежда временна организация на движението в столицата. Това съобщиха от Столичната община.

Промените в движението засягат най-вече централни булеварди, площади и улици, както и част от трасетата в източната част на града. От Столичната община призовават шофьорите да използват навигационни приложения и предварително да планират маршрутите си.

Съветът към гражданите е да използва градския транспорт, като на 10 май влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара.