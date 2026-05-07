Марко Рубио във Ватикана и Италия: Държавният секретар на САЩ ще се срещне с папа Лъв XIV

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е на двудневно посещение във Ватикана и Италия днес и утре.

Визитата идва след критиките на Доналд Тръмп към папа Лъв 14-ти и на фона на обтегнатите отношения с италианското правителство, оглавявано от една от най-близките съюзници на Тръмп Джорджа Мелони. Рубио, който е ревностен католик, ще бъде приет от папа Лъв 14-ти на частна аудиенция, при закрити врата с продължителност 45 минути. Американският първи дипломат ще се срещне и с ватиканския държавен секретар - кардинал Пиетро Паролин. Инициативата е на Вашингтон, съобщиха от Ватикана.