Картата за градския транспорт в София влиза в телефона

София е третата европейска столица с дигитална карта за градския транспорт
След Мадрид и Париж, София е третата столица в Европа с дигитална карта за градския транспорт, която може да се инсталира на телефона.
Ако имате карта за градски траспорт просто трябва да я въведете в приложението, ако нямате можете да създадете виртуална, без да се налага да ходите до гише.
Васил Терзиев, кмет на София: „В случая не сме догонващи на други градове, а сме едни от пионерите, които слагат превозните документи в уолетите и по този начин правят пътуването на стотици хиляди хора значително по-удобно.“
Картата ще може да се използва и за останалите услуги на центъра за градска мобилност.
Гергин Борисов, общински съветник от "Спаси София": "Тя създава единна градска карта, която позволява в нея да се интегрират всички услуги за мобилност - паркирането, когато София се сдобие и с паркинги, може абонаментното паркиране също да бъде от Wallet- ите на града."
За сега обаче приложението може да се използва само от Android.
БНТ: Разбрахте ли за новото приложение?
- „Да, видяхме вчера в социалните мрежи, още не сме ги дигитализирали.“
„Имате ли желание да го направите?“
- „Защо да не, да!“
- „Само за Android ли е?“
- „Еее, жалко.“
- „Значи и аз горя, и аз съм с iPhone.“
- Искам да, знам, чакам приложението да се довърши и за Ап стора и тогава вече ще си заредя картата и ще мога да я използвам.
Очаква се скоро и Apple да сертифицират хардуера.