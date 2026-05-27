Картата за градския транспорт в София влиза в телефона

След Мадрид и Париж, София е третата столица в Европа с дигитална карта за градския транспорт, която може да се инсталира на телефона.

Ако имате карта за градски траспорт просто трябва да я въведете в приложението, ако нямате можете да създадете виртуална, без да се налага да ходите до гише.

Васил Терзиев, кмет на София: „В случая не сме догонващи на други градове, а сме едни от пионерите, които слагат превозните документи в уолетите и по този начин правят пътуването на стотици хиляди хора значително по-удобно.“

Картата ще може да се използва и за останалите услуги на центъра за градска мобилност.

Гергин Борисов, общински съветник от "Спаси София": "Тя създава единна градска карта, която позволява в нея да се интегрират всички услуги за мобилност - паркирането, когато София се сдобие и с паркинги, може абонаментното паркиране също да бъде от Wallet- ите на града."

За сега обаче приложението може да се използва само от Android.

БНТ: Разбрахте ли за новото приложение? - „Да, видяхме вчера в социалните мрежи, още не сме ги дигитализирали.“ „Имате ли желание да го направите?“ - „Защо да не, да!“ - „Само за Android ли е?“ - „Еее, жалко.“ - „Значи и аз горя, и аз съм с iPhone.“ - Искам да, знам, чакам приложението да се довърши и за Ап стора и тогава вече ще си заредя картата и ще мога да я използвам.

Очаква се скоро и Apple да сертифицират хардуера.