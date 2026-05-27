Световното първенство по футбол 2026 ще бъде най-голямото в историята

Световното първенство по футбол през 2026 г. обещава да бъде най-мащабният турнир в историята, с мачове в САЩ, Канада и Мексико. Освен рекорден брой градове и фенове, първенството носи и сериозни логистични предизвикателства.

Срещите ще се изиграят в 16 града, разположени на близо 5000 км – от Ванкувър до Мексико Сити. Турнирът ще премине през 4 часови пояса, което означава дълги пътувания и трудна адаптация за отбори и привърженици.

Сериозно напрежение има и около цените: билетите поскъпнаха значително след жребия, а VIP пакетите за финала достигат милиони долари. Хотелите и транспортът в градовете домакини също отчитат рязък скок в цените, което предизвиква недоволство сред феновете.