Протести и недостиг на лекари заплашват педиатрията в Карлово

Извънредна сесия на Общинския съвет в Карлово ще търси решение за детското отделение в градската многопрофилна болница „Доктор Киро Попов“. В последните дни напрежението там нарасна, във вторник се проведе и протест заради опасения, че Карлово може да остане без педиатрични грижи.

Д-р Наси Димитрова, завеждащ детско отделение МБАЛ „Д-р Киро Попов“- Карлово: „По регулативен стандарт детското отделение би трябвало да има 4 педиатъра със специалност за 2-то ниво, което работим и поне 2-ма още без специалност. Ние през цялото това време, повече от година и половина сме 4 човека, 3-ма специалиста, като искам да кажа един е пенсионер, което означава, че абсолютно в правото е да ми каже, ще напусна, ако давам спешност. И едно момиче без специалност, изключително всеотдаен лекар. Предложението на отделението беше, ако би могло възможно да останем на дневни дежурства с спешност, която да бъде нощем само за отделението, т.е. да нямаме тези безкрайни разходки във спешна помощ, защото при нас проблемът са нощните дежурства.“

Организаторът на протеста отбеляза, че се стига до напускане само след 2 седмици на един от водещите педиатри и няма достатъчно намерен персонал за болницата.

Антония Добрева, организатор на протеста: „Стига се до напускане след 2 седмици на един от водещите педиатри, няма достатъчно намерен персонал, аз се чудя управителят на болницата, защо не работи за това да търси персонал, и то не е в последния месец, който му е подадено това заявление, ами този проблем, аз доколкото разбираме е от години. Така че, за мен това е нежелание да се намери решение на проблема.“

Кметът на община Карлово отбеляза, че липсва държавна политика по развитие на кадрите в медицината и по насочването им към здравни заведения.

Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово: „Първо, за разлика от годините, в които аз завършвах медицина и бях разпределен да работя в Карлово, липсва държавна политика по развитие на кадрите в медицината и по насочването им към здравни заведения. На второ място, публичното здравеопазване, държавното и общинско, е оставено в условията на жестока конкуренция с частните здравни заведения. А знаете, че там, където има частни болници, плоди са над 50, те изсмукват кадрите и в момента кадровия дефицит е най-сериозният проблем на малките здравни заведения. Това, което днес се случва с детско отделение в Карлово, го има в много болници.“

Кметът на община Карлово съобщи какво предлагат на новодошлите кадри в болницата:

Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово: „Ние им предлагаме един пакет, при който им поемаме абсолютно всички транспортни разходи. Предлагаме им квартира или общински апартамент. И другото заплатата на лекарите, работещи в болницата, е според новият трудов договор, т.е. над 2000 евро, което не е висока заплата, но все пак е, бих казал, над средната за общинските болници. И въпреки това, близостта ни до Пловдив, 60 км, и наличието на 50 частни болници изсмуква кадровия ресурс. Ние търсим от Стара Загора, от Казанлък, от Чирпан, Северна България. А сега това, което можем да направим, е да реорганизираме дежурствата в болницата, така че да облекчим педиатрите. Но това е временно решение на проблема. Аз очаквам от Българският парламент да приеме и законодателни решения, с които да гарантира съществуването на публичното здравеопазване.“

