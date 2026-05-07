Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте и не се огънахте

Благодаря ви, че не си измихте ръцете с констатации, влязохте в калта на решенията, посочихтне проблемите, но и назовахте виновците по име. Така служебният премиер Андрей Гюров се обърна към колегите си в началото на последното заседание на служебния кабинет.

"Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се как въздухът се размести, видя се и стана ясно колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когат политическата омерта е като бетон", допълни Гюров.

Той изрази надежда, че предстоящите проверки на управлението от новия кабинет няма да обхватан само дейността на последното служебно правителство.

Не бяхме просто наблюдатели, допълни Гюров, въпреки че по дефиниция служебният кабинет е преход:

Андрей Гюров, служебен премиер: "Не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква в държава с институции, които са овладявани с години."

Гюров сравни министрите със спартанци и допълни, че те са се оказали правилните хора, на правилното място и в правилния момент.

"Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер и сега, когато завесата пада е важно едно – дали слизаме с достойнство. Вярваме, че го направихме и благодаря, че бяхме заедно", допълни още той.

23 са точките в днешното заседание на Министерския съвет. По-важните сред тях са отпускане на допълнително финансиране за Министерството на културата и за Столична община, очаква се да бъдат приети и промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

