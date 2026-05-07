БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте и не се огънахте

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Благодаря ви, че не си измихте ръцете с констатации, влязохте в калта на решенията, посочихтне проблемите, но и назовахте виновците по име. Така служебният премиер Андрей Гюров се обърна към колегите си в началото на последното заседание на служебния кабинет.

"Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се как въздухът се размести, видя се и стана ясно колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когат политическата омерта е като бетон", допълни Гюров.

Той изрази надежда, че предстоящите проверки на управлението от новия кабинет няма да обхватан само дейността на последното служебно правителство.

Не бяхме просто наблюдатели, допълни Гюров, въпреки че по дефиниция служебният кабинет е преход:

Андрей Гюров, служебен премиер: "Не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква в държава с институции, които са овладявани с години."

Гюров сравни министрите със спартанци и допълни, че те са се оказали правилните хора, на правилното място и в правилния момент.

"Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер и сега, когато завесата пада е важно едно – дали слизаме с достойнство. Вярваме, че го направихме и благодаря, че бяхме заедно", допълни още той.

23 са точките в днешното заседание на Министерския съвет. По-важните сред тях са отпускане на допълнително финансиране за Министерството на културата и за Столична община, очаква се да бъдат приети и промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#завладяна държава #Андрей Гюров, последно заседание #задачи #министри #атаки

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
1
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора
2
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на...
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията
3
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради...
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков
4
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА -...
Общо 8 са вече случаите на хантавирус на луксозния круизен кораб "Хондиус"
5
Общо 8 са вече случаите на хантавирус на луксозния круизен кораб...
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
6
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
3
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
4
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
5
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
6
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...

Още от: Политика

Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България"
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България"
Работата на парламента: Заявките за реформи на "Прогресивна България" Работата на парламента: Заявките за реформи на "Прогресивна България"
Чете се за: 05:45 мин.
Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета
Чете се за: 02:22 мин.
Антон Кутев от "Прогресивна България": Ние ще принудим институциите да работят бързо, ефикасно и в интерес на гражданите Антон Кутев от "Прогресивна България": Ние ще принудим институциите да работят бързо, ефикасно и в интерес на гражданите
Чете се за: 03:47 мин.
Служебният кабинет се събира за последно заседание Служебният кабинет се събира за последно заседание
Чете се за: 00:32 мин.
Първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание Първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте и не се огънахте
Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България" Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
В Деня на радиото и телевизията: БНТ е с най-високо доверие сред зрителите В Деня на радиото и телевизията: БНТ е с най-високо доверие сред зрителите
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Оставиха в ареста жената, която намушка четирима души във Варна
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Руски дронове се разбиха в Латвия рано тази сутрин
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Забравен куфар блокира центъра на Бургас, сапьори се готвят за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
В деня на радиото и телевизията: СЕМ отвори врати за посетители
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ