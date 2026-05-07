Работата на парламента: Заявките за реформи на „Прогресивна България“

Президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила – „Прогресивна България“. Това ще стане днес в 17.00 часа в президентството. Политическият фокус на деня привлича вниманието и с първото заседание на 52-я парламент. Изслушват и служебният финансов министър за състоянието на хазната. На този фон, последно заседание на служебния кабинет "Гюров".



Часове буквално преди да разберем дали Румен Радев ще връчи изпълнен първият проучвателен мандат за съставяне на правителство със структура и състав на кабинета. Тук страстите в парламента са горещи скандали. Още при определяне на временната комисия, която трябва да изработи правилника за работа на парламента. Преди това обаче най-голямата парламентарна сила, „Прогресивна България“ в декларация от парламентарната трибуна, очерта по какъв начин те виждат как ще се упражнява властта и как ще работи 52-ият парламент. А именно в името на хората и в името на обществото. Законите няма да бъдат правени за определени политически лидери, както досега цитирам, а само в полза на българските граждани. Скандалният кабинет на Тодор Живков вече няма да се ползва от политически лидери. От днес той става читалня или музей. В 51-ия парламент него се помещаваше лидерът на ДПС Делян Пеевски. После той стана музей на сглобката. А за охраната на Пеевски и Борисов. Кутев заяви, че има институции в държавата, които решават тези въпроси.

Антон Кутев, „Прогресивна България: „Трябва да се преборим с корпоративните интереси, за да осигурим достъпно и качествено здравеопазване. Трябва да ремонтираме системата за образование така, че с нея да се гордеят внуците ни. Трябва да осигурим защита за онеправданите и наказаните и за корумпираните и престъпниците. Иначе казано. Трябва да върнем държавата на нейното място в услуга на гражданите, от където систематично се опитват да я заместят търговците на национален суверенитет. Ние народните представители от ПБ сме тук по волята на българските граждани, за да свършим всичко това според конституцията.“

Минути по-късно и първи скандал в пленарната зала на 52-ия парламент, свързан с определяне структурата и състава на временната комисия, която трябва да изработи правилника на парламента. От „Прогресивна България“ предложиха той да бъде доминиран от тяхната парламентарна сила с аргумента, че те са призвани да носят отговорността. Опозицията не се съгласи и заяви, че още в първите си законодателни стъпки мнозинството се опита да мачка.

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Няма как да искате, не е логично, не е правилно вие в ролата на опозиция да определите правилата по които ще работи НС, а след това съм убеден да ни държите нас, управляващите отговорни, как работи то. Ние видяхме как работят вашите НС, сега да ви покажем как работи нашето.“ Ивайло Мирчев, ДБ: „Г-Н Кутев, казахте няма такова нещо като вашето в момент, който някой се самозабрави и излезе да говори за "нашето НС", следват неща, които ги гледахме преди няколко месеца. Огромно доверие ви беше дадено от българския народ походете с отговорност към този момент и бъдете държавници, а не да ми говорите като дърти комунисти за нашето Народно събрание.“ Костадин Костадинов, председател на „Възраждане“: „Това сега, на което стъпва „Прогресивна България“ е утвърдената практика на ГЕРБ подкрепени от ДПС. Малко е глупаво още в първия ден в първото редовно задание да се показват мускули и то безпардонно.“

Стою Стоев, „Продължаваме промяната“: „Най-големите скандали в пленарната зала са ставали точно по пред усложненията за правилника. Това, че искаме да водим дискусия, която ще бъде доминирана от една ПГ, по правилата, с които искаме да наложим и с тях диалогичност, това със сигурност не е добър знак.“ Петър Витанов, председател на ПГ на ПБ: „До този момент дебата вървеше в неправилна посока и не го предизвикахме ние. Извинявайте колеги, но имахме общи решения. Ама вие сте ги разписали, включително и за разпределението. Всичките ги разписали. Да речем, че това е функция на тик-тока и социалните мрежи.“

Мнозинството в парламента отхвърли, като гласува въздържали се предложението на „Демократична България“ за време на анкетна комисия, която да разследва имуществената декларация на лидера на ДПС Делян Пеевски и евентуално несъответствие между нея и материалното му и финансово състояние. Също така отхвърли предложението на „Демократична България“ да бъде създадена временна анкетна комисия, която да разследва кръгът капитал. В момента работата на пленарната зала продължава със изслушване на финансовия министър.