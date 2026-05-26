ЦСКА: Станахме свидетели на една от най-бруталните грешки в цялата история на българския футбол

ЦСКА излезе с позиция във връзка със ситуацията от мача с Лудогорец, при която съдийската бригада подмина претенции за дузпа за влизане с бутоните в гърдите на Леандро Годой.

"Червените" считат, че това вероятно е най-грубата съдийска грешка в цялата история на българския футбол и заявиха, че ще изискат решителни действия спрямо всички фактори, отговорни за подготовката и назначението на съдийските бригади.

Лудогорец спечели мача с 1:0, а главният съдия Стоян Арсов и ВАР арбитъра Васил Минев са със спрени права за неопределено време.

Позиция на ПФК ЦСКА:

Днес станахме свидетели на една от най-бруталните, необясними и скандални грешки в българското футболно първенство. Вероятно няма да сгрешим, ако кажем – и в цялата история на българския футбол!

Неотсъдената дузпа от главния съдия Стоян Арсов в полза на ЦСКА след брутално и опасно за здравето влизане от страна на футболист на Лудогорец с бутоните в гърдите на Леандро Годой, което се случи пред очите на главния рефер и пред цяла България и бе повторено в детайли от телевизионното излъчване, е тежка присъда за нивото на българското футболно съдийство. Липсата на реакция от страна на VAR екипът в лицето на Васил Минев и Денислав Сталев пък на практика е престъпление срещу играта! Тя компрометира не само феърплея и справедливостта, но основателно повдига въпроса защо изобщо се използва системата за видеоповторения в българското първенство и чии интереси обслужва тя.

Защото още в реално време на всички на стадиона и на зрителите пред екраните им стана ясно, че това е абсолютно нарушение, при това застрашаващо здравето на футболиста на ЦСКА, заслужаващо не само отсъждане на дузпа, но и задължителен червен картон.

Вместо реакция обаче, натоварените с отговорността за коригиране на грешката на главния съдия не само се подиграха с принципите на играта, подминавайки безмълвно ситуацията, но показаха, че за тях ценности като морал, достойнство и принципност на практика не означават нищо. Жалките им опити за извинение към треньорския щаб на ЦСКА след мача само потвърждават това!

ЦСКА твърдо настоява за адекватно и сурово наказание на целия съдийски състав на двубоя с Лудогорец, което според нас значи отнемане на правата им за съдийстване в българския професионален футбол завинаги! Категорични сме, че докато подобни рефери са допускани да ръководят двубои от елитната ни дивизия, целият български футбол ще страда.

ЦСКА ще поиска и аудио записа от комуникацията в този момент между главния съдия, и съдията, отговарящ за ВАР. Смятаме, че футболната общественост в България заслужава да чуе как се взимат съдийските решенията в такива моменти! В ЦСКА вярваме, че за да има повишаване на качеството и нивото на българския футбол са нужни професионализъм и феърплей, от истинска конкуренция на терена, а не извън него! Ще изискаме и решителни действия спрямо всички фактори, отговорни за подготовката и назначението на съдийските бригади, тъй като случилото се на терена в Разград подкопава устоите на играта и преминава всякакви граници.

Ние няма да замълчим и да махнем с ръка след поредната гавра с футбола и справедливостта!

ЦСКА е институция и кауза за милиони българи и няма да позволим безнаказано да се подиграват с любовта им.