В Деня на радиото и телевизията: БНТ е с най-високо доверие сред зрителите

БНТ е първата телевизия в България, започнала излъчването на своята програма през ноември 1959 година. В "Златния фонд" на телевизията се съхраняват документални кадри за всички ключови събития в България и по света от последните 70 години, както и най-добрите образци на българските театър и кино.

Поколения големи имена в българската журналистика са свързани с БНТ, телевизията – майка, както е наричана. Телевизионната академия, която обществената телевизия създаде, събира студенти, за да ги обучава на телевизионна журналистика и да им показва тънкостите на професията в практиката.

Днес БНТ излъчва програма по четири канала, като единият от тях се разпространява и по сателит, с което достига до аудитория от наши сънародници, които живеят извън границите на България. Съдържанието достига до аудиторията от всички поколения и през профилите на медията в онлайн пространството. БНТ е телевизията с най-високо доверие, според института Ройтерс.