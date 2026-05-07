Днес, 7 май, отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията.

На днешната дата през 1895 г. инженерът Александър Попов представя устройство за безжично предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния, което се превръща в едно от най-значимите технологични постижения в края на XIX век. Апаратът позволява приемането на радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни, и поставя основите на развитието на радиокомуникациите и съвременните електронни медии.

Днес, повече от 130 години по-късно, радиото и телевизията продължават да бъдат най-значимите източници на информация и доверие, а ролята на обществените медии е по-важна от всякога. Те гарантират достоверна и навременна информация, качествено съдържание и пространство за свободен и отговорен обществен разговор.

Като първа национална обществена телевизионна програма в България, БНТ изпълнява своята обществена мисия с програмно съдържание, насочено към най-широка аудитория – с новини, публицистика, документални, исторически и културни предавания, спортни, детски, развлекателни формати, в съответствие с принципите на обществената телевизия и Закона за радиото и телевизията.

По повод празника, Българската национална телевизия поздравява всички журналисти, оператори, режисьори, продуценти, технически екипи и медийни професионалисти, които с труда, таланта и отговорността си ежедневно създават съдържание в полза на обществото.

Честит празник, колеги!