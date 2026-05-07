Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
Бургас посреща Джиро д'Италия с инициатива "Култура на две колела“

Градът съчетава спорт, история и туризъм чрез тридневни велообиколки с културен маршрут

Бургас се включи по оригинален начин в съпътстващата програма около старта на Джиро д'Италия, като даде начало на тридневната инициатива "Култура на две колела“. Събитието съчетава градски велотур с разкази за историята, архитектурата и морската идентичност на града.

Десетки жители и гости на Бургас, включително чужденци, се включиха в обиколките, които преминават през емблематични локации. Инициативата е организирана от "Бургас фрий тур“, Общината и Министерството на туризма с идеята градът да бъде видян по различен начин – не през прозореца на автомобил, а от седалката на велосипед.

Началото бе дадено от гаровия площад, където се събраха семейства с деца, млади хора и любители на колоезденето. Участниците поеха по маршрут, който включва Морската гара, района около фара, галерия „Георги Баев“, Морското казино и други знакови места, преди да достигнат до солниците.

Обиколката не е състезание, а преживяване, в което всяка спирка разкрива любопитни истории – от малко познати факти за местни забележителности до лични разкази, предавани през поколенията. Особен интерес предизвикват историите, свързани с морската култура и символите на града.

Организаторите отчитат силен интерес още от първия ден, като впечатление прави активното участие на деца и семейства. Част от участниците използват собствени велосипеди, а други се възползват от общинската система за електрически колела.

Инициативата има за цел да насърчи връзката между спорт, култура и туризъм, като покаже Бургас в по-автентична светлина. Събитието допълва атмосферата около колоездачната надпревара, която тази седмица превръща региона в център на вниманието.

Ентусиазмът около Giro d’Italia вече се пренася и към Несебър, където предстои официалният старт на състезанието. Там местни доброволци подготвят и специален рекламен клип, представящ културните и исторически забележителности на града.

Така Бургас и регионът демонстрират, че могат да бъдат не само домакини на голямо спортно събитие, но и пространство, в което спортът, културата и природата се преплитат в едно цялостно преживяване.

