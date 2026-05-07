Какви изненади готви Пловдив за феновете на Джиро д'Италия

Култура и спорт, това ще бъде акцентът на програмата по време на третия етап от Giro d'Italia, което ще стартира в Пловдив в неделя, 10 май. Това каза кметът на град Пловдив Костадин Димитров пред БНТ.

"Важните акценти са, че в 13:00 часа от площад "Централен" стартира обиколката. Преди това имаме шествие, което ще бъде на ансамбъл "Тракия", на Драматичен театър Пловдив, на Кукления театър и на много артисти, които ще минат по цялата главна. Веднага след стартирането на колоездачите, започва откриването на велосезона в Пловдив. Надявам се все повече хора да се запишат за участие. Регистрацията ще бъде на площада пред Базиликата, където ще можем повече от 1000 човека да тръгнем след велошествието и да завършим обиколката пред залата на Пловдивския университет, където ще има концерт и най-вече томбола с 17 велосипеда и много-много награди, които са дадени от нашите спонсори", разкри Димитров.

"За тези, които няма да се включат във велошествието или пак няма да наблюдават Giro d'Italia отблизо, имаме концерт, който е напълно безплатен в Античния театър с много силни рок изпълнители. Надявам се всичко това да направи много добро настроение за пловдивчани. Това е моментът в който ние пловдивчани трябва да покажем първо, че сме заедно, че сме гостоприемни, че можем да откликваме на всички, които ще дойдат в нашия град и да покажем най-доброто от себе си", добави кметът на Пловдив.

Вижте повече във видеото!