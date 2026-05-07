Първи работен ден на депутатите: Спорове за правилника на Народното събрание

Първи искри в новия 52-ри парламент между управляващи и опозиция, а „Прогресивна България“ обяви нов подход за работата на законодателната и изпълнителната власт.

Напрежение в парламента още в първия му работен ден. Опозицията обвини управляващите, че, използвайки мнозинството си, се опитват да доминират временната комисия, която трябва да изработи правилника за работа на 52-рото Народно събрание. От ПБ не се съгласиха с аргумента, че по право това им се полага, тъй като те носят отговорност пред избирателите.

В декларация от партията на Радев очертаха как виждат работата на парламента – в служба на обществото, със закони не за определени лица или корпоративни интереси, а в името на хората. По такъв начин, според тях, трябва да работи и новата изпълнителна власт.

Амбицията на ПБ е отново институциите да работят в интерес на гражданите, заяви Антон Кутев в декларация на мнозинството и се обърна към бившите управляващи.

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Трябва да се преборим с корпоративните интереси, за да осигурим достъпно и качествено здравеопазване. Трябва да ремонтираме системата за образование така, че с нея да се гордеят внуците ни. Трябва да осигурим защита за неоправдано наказаните и наказание за корумпираните и престъпниците. Иначе казано – трябва да върнем държавата на нейното място в услуга на гражданите, откъдето систематично се опитват да я изместят търговците на национален суверенитет.“

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Ние, народните представители от ПБ, сме тук по волята на българските граждани, за да свършим всичко това според Конституцията и законите на страната. Не с извънредно законодателство и с драконовски полицейски мерки, а със силата на реда, законността и морала. Не с надменност и превъзходство, не с хитрост, а смирено и честно, както са ни учили бащите на българската нация. А това означава, че времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало. Защото ние знаем, че Конституцията на България е по-голяма от дребните ни вражди.“

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Народното събрание не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните органи, които са компетентни и упълномощени да взимат такива решения. А ние с политическа воля и мъдрост ще заставим тези органи да работят единствено в интерес на гражданите. Никой не е по-голям от законите, морала и гражданите на България. Но всичко ще става по реда си. И това се отнася не само за нечия охрана. Ние ще върнем прокуратурата, съда и цялата система на правораздаване там, където съвременното общество изисква да бъдат. Ние ще принудим институциите да работят бързо, ефикасно и в интерес на гражданите. Убедени сме, че това е най-големият обществен интерес.“

Кутев обясни още защо не е работа на парламента да решава за охраната на Пеевски и Борисов.

Антон Кутев – „Прогресивна България“: „В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и принуждаваха институциите да им изпълняват личните им прищевки. Докато мнозинството на ПБ управлява държавата, решенията ще се взимат от легитимните органи. А ние ще направим необходимото легитимните органи да изпълняват задълженията си с морала и почтеността, която законите им вменяват.“

И първи политически сблъсък в новото Народно събрание, след като „Прогресивна България“ не се съгласи комисията за изработване на правилника за работа на парламента да бъде на паритетен принцип, а поиска мнозинство.

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Няма как да искате, не е логично, не е правилно вие в ролята на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това да държите нас, управляващите, отговорни как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания, сега да ви покажем как работи нашето.“

Ивайло Мирчев, ДБ: „Г-н Кутев, няма такова нещо като „нашето“ Народно събрание. В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори за „нашето НС“, следват неща, които ги гледахме преди няколко месеца. Огромно доверие ви беше дадено от българския народ – подходете с отговорност към този момент и бъдете държавници, а не да ми говорите като дърти комунисти за нашето Народно събрание.“

Костадин Костадинов, председател на „Възраждане“: „Това, на което сега стъпва „Прогресивна България“, е утвърдената практика на ГЕРБ, подкрепени от ДПС. Малко глупаво е още в първия ден, в първото редовно заседание, да се показват мускули и то безпардонно.“

Стою Стоев, "Продължаваме промяната": „Най-големите скандали в пленарната зала са ставали точно по предложенията за правилника. Това, че искаме да водим дискусия, която ще бъде доминирана от една парламентарна група, по правила, с които искаме да наложим диалогичност, това със сигурност не е добър знак.“

Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“: „До този момент дебатът вървеше в неправилна посока и не го предизвикахме ние. Извинявайте, колеги, но имахме общи решения. Ама вие сте ги разписали, включително и за разпределението. Да речем, че това е функция на ТикТок и на социалните мрежи.“

Мнозинството в парламента отхвърли и предложението на ДБ за създаване на временна анкетна комисия, която да разследва евентуално несъответствие между декларацията на лидера на ДПС Делян Пеевски и неговото финансово и имуществено състояние.

Слави Василев, „Прогресивна България“: „Уверявам ви, съвсем скоро Министерският съвет ще вземе решения, които да покажат на цялата общественост, че нагласите и волята на „Прогресивна България“ са да разглобим този модел на управление.“

Не бе прието и предложението на ДПС за анкетна комисия, която да разследва кръга „Капитал“ и неговия собственик Иво Прокопиев.