БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антон Кутев от "Прогресивна България": Ние ще принудим институциите да работят бързо, ефикасно и в интерес на гражданите

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази

"Музеят на сглобката" ще бъде читалня или музей, за да напомня на кметове и чиновници, че превивайки гръбнак пред силните на днешния ден, има опасност да загубят утрешния

Антон Кутев
Снимка: БТА
Слушай новината

Заявка за нов модел на работа в парламента, управлението на държавата и функционирането на институциите направиха от "Прогресивна България" от трибуната на Народното събрание, представена от Антон Кутев.

Антон Кутев, "Прогресивна България": "Трябва да се преборим с корпоративните интереси, за да осигурим достъпно и качествено здравеопазване. Трябва да ремонтираме системата за образование така, че с нея да се гордеят внуците ни. Трябва да осигурим защита за онеправданите и наказание за корумпираните и престъпниците. Иначе казано. Трябва да върнем държавата на нейното място в услуга на гражданите, от където систематично се опитват да я изместят търговците на национален суверенитет."

Кутев даде заявка за пълна промяна в работата на държавните институции.

Антон Кутев,"Прогресивна България": "Ние ще върнем прокуратурата, съда и цялата система на правораздаване там, където съвременното общество изисква да бъдат. Ние ще принудим институциите да работят бързо, ефикасно и в интерес на гражданите. Убедени сме, че това е най-големия обществен интерес. Това, че предишните управляващи си позволяваха да подчиняват институциите и обществените средства на личните си амбиции и проблеми само ни амбицира, че може да се работи честно и справедливо. Ние вярваме, че хората с власт могат и трябва да работят единствено в интерес на обществото. На управляващите от близкото и по-далечно минало искаме ясно да кажем, ние не сме като вас и няма да станем."

Кутев засегна и искането на сваляне охраната на Пеевски и Борисов.

Антон Кутев,"Прогресивна България": "В държавата име ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и принуждаваха институциите да им изпълняват личните им прищевки. Докато мнозинството на ПБ управлява държавата, решенията ще се взимат от легитимните органи. А ние ще направим необходимото легитимните органи да изпълняват задълженията си, с морала и почтеността, която законите им вменяват. Народното събрание не сваля охраната на когото и да е било. Това ще правят легитимните органи, които са компетентни и упълномощени да взимат такива решения."

Кутев не подмина и темата за кабинета на Тодор Живков, който в 51-то Народно събрание се ползваше от Делян Пеевски, а след това стана за кратко "Музей на сглобката".

Антон Кутев, "Прогресивна България": "И накрая, само да разсея някои съмнения, нечистоплътно подклаждани от стоящи срещу мен в залата колеги. Зала 222А вече никога няма да бъди използване за лъскане на личното его на надценили се партийни величия. От днес тя ще бъде нещо като читалня или като музей. За да напомня на кметове и чиновници, че превивайки гръбнак пред силните на днешния ден, има опасност да загубят утрешния. Не всяка снимка с герба води до просперитет и не всяко морално падение води до материални облаги. Ние народните представители от ПБ ви уведомяваме, че вече моралните стандарти на властта са други."

#управление на държавата #52-ро Народно събрание #"Прогресивна България" #Заявка #декларация #Антон Кутев

Последвайте ни

ТОП 24

Американският пилот майор Джейсън Ройко, който обучава български пилоти
1
Американският пилот майор Джейсън Ройко, който обучава български...
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
2
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора
3
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на...
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков
4
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА -...
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза
5
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи,...
Въпреки едностранно обявените примирия - 27 загинали в Украйна вчера, атака е имало и през нощта
6
Въпреки едностранно обявените примирия - 27 загинали в Украйна...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
4
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Политика

Служебният кабинет се събира за последно заседание
Служебният кабинет се събира за последно заседание
НА ЖИВО: Започна първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание НА ЖИВО: Започна първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание
Чете се за: 01:02 мин.
Новият парламент: Депутатите започват работа по същество Новият парламент: Депутатите започват работа по същество
Чете се за: 00:52 мин.
В очакване на редовен кабинет: Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България“ В очакване на редовен кабинет: Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България“
Чете се за: 00:45 мин.
Очаквания за състава и политиката на новия кабинет преди връчването на първия мандат Очаквания за състава и политиката на новия кабинет преди връчването на първия мандат
Чете се за: 01:52 мин.
Мисията за наблюдение на изборите - взети са адекватни мерки за защита на честността на вота Мисията за наблюдение на изборите - взети са адекватни мерки за защита на честността на вота
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Започна първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание
НА ЖИВО: Започна първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
В очакване на редовен кабинет: Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България“ В очакване на редовен кабинет: Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България“
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Заседание на ВСС: Пленумът решава дали да освободи Йордан Стоев Заседание на ВСС: Пленумът решава дали да освободи Йордан Стоев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Навлизане във въздушното пространство: Два дрона, дошли от Русия,...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Без открити мини, но повече дронове: Военноморските сили засилват...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Кукленият театър в Пловдив с нов подход - зрителят сам определя...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Напрежение преди 9 май: Москва предупреждава за ответни удари по Киев
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ