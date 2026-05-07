Антон Кутев от "Прогресивна България": Ние ще принудим институциите да работят бързо, ефикасно и в интерес на гражданите

Заявка за нов модел на работа в парламента, управлението на държавата и функционирането на институциите направиха от "Прогресивна България" от трибуната на Народното събрание, представена от Антон Кутев.

Антон Кутев, "Прогресивна България": "Трябва да се преборим с корпоративните интереси, за да осигурим достъпно и качествено здравеопазване. Трябва да ремонтираме системата за образование така, че с нея да се гордеят внуците ни. Трябва да осигурим защита за онеправданите и наказание за корумпираните и престъпниците. Иначе казано. Трябва да върнем държавата на нейното място в услуга на гражданите, от където систематично се опитват да я изместят търговците на национален суверенитет."

Кутев даде заявка за пълна промяна в работата на държавните институции.

Антон Кутев,"Прогресивна България": "Ние ще върнем прокуратурата, съда и цялата система на правораздаване там, където съвременното общество изисква да бъдат. Ние ще принудим институциите да работят бързо, ефикасно и в интерес на гражданите. Убедени сме, че това е най-големия обществен интерес. Това, че предишните управляващи си позволяваха да подчиняват институциите и обществените средства на личните си амбиции и проблеми само ни амбицира, че може да се работи честно и справедливо. Ние вярваме, че хората с власт могат и трябва да работят единствено в интерес на обществото. На управляващите от близкото и по-далечно минало искаме ясно да кажем, ние не сме като вас и няма да станем."

Кутев засегна и искането на сваляне охраната на Пеевски и Борисов.

Антон Кутев,"Прогресивна България": "В държавата име ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и принуждаваха институциите да им изпълняват личните им прищевки. Докато мнозинството на ПБ управлява държавата, решенията ще се взимат от легитимните органи. А ние ще направим необходимото легитимните органи да изпълняват задълженията си, с морала и почтеността, която законите им вменяват. Народното събрание не сваля охраната на когото и да е било. Това ще правят легитимните органи, които са компетентни и упълномощени да взимат такива решения."

Кутев не подмина и темата за кабинета на Тодор Живков, който в 51-то Народно събрание се ползваше от Делян Пеевски, а след това стана за кратко "Музей на сглобката".

Антон Кутев, "Прогресивна България": "И накрая, само да разсея някои съмнения, нечистоплътно подклаждани от стоящи срещу мен в залата колеги. Зала 222А вече никога няма да бъди използване за лъскане на личното его на надценили се партийни величия. От днес тя ще бъде нещо като читалня или като музей. За да напомня на кметове и чиновници, че превивайки гръбнак пред силните на днешния ден, има опасност да загубят утрешния. Не всяка снимка с герба води до просперитет и не всяко морално падение води до материални облаги. Ние народните представители от ПБ ви уведомяваме, че вече моралните стандарти на властта са други."