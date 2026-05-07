Отношенията САЩ - Ватикана: Марко Рубио се срещна с папа Лъв XIV

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с папа Лъв XIV на фона на обтегнатите напоследък отношения между Доналд Тръмп и Светия отец.

Рубио беше приет на частна аудиенция от папа Лъв XIV. От Ватикана съобщиха, че двамата са потвърдили общата си ангажираност за поддържане на добри двустранни отношения. Рубио разговаря и с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин.

Двудневната визита на държавния секретар в Рим идва след критиките на американския президент Доналд Тръмп към първия папа американец заради позицията му срещу войната в Иран. Утре Рубио ще разговаря и с италианския премиер Джорджа Мелони.