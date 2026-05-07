Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки призивите за временно спиране на огъня

Засилени мерки за сигурност в Москва преди Парада на победата
Латвия започва разследване, след като два дрона, летящи от Русия, се разбиха на латвийска територия. Нанесени са материални щети.
Русия заяви, че не подценява заплахата от потенциална украинска атака на 9 май, когато страната отбелязва Деня на победата.
При поредните руски удари срещу Украйна загинаха най-малко петима души. Киев коментира, че Москва не иска край на войната, а няколко часа тишина за парада на Червения площад.
Жителите на латвийското градче Резекне, на около 40 км от границата с Русия, са събудени от експлозии и предупреждение за въздушна заплаха. След това и от сирените на пожарни и полицейски коли. Във въздушното пространство на Латвия, която е част от НАТО, навлизат три дрона. Останките на единия са намерени в празно хранилище за горива край Резекне. Освен че са уплашени, хората в Резекне казват, че не се чувстват защитени.
Илона, жител на Резекне: „Чух и първата, и втората експлозия. Събудих се уплашена, без да знам какво се случва.“
Евгениус Садовскис, жител на Резекне: „Втората експлозия беше около 4:15 и беше много близо, защото стъклата задрънчаха. Излязох на балкона и видях как лети самолет.“
Властите в Латвия обясниха, че през нощта са били вдигнати няколко самолета от многонационалните сили на НАТО. Една от машините е засякла дрон, но заради протоколи за сигурност неутрализирането му не е било възможно. В ход е разследване на инцидента.
Андрис Спрудс, министър на отбраната на Латвия: „Към момента има няколко теории – една от тях е, че тези дронове са били насочени срещу легитимни цели на руска територия, но това е само една от хипотезите. В ход е разследване, което да помогне за установяването на фактите. В контакт сме с всичките ни партньори, включително в Украйна.“
Според руски медии падналите над Латвия дронове са били предназначени за цели в района на Санкт Петербург.
В Москва мерките за сигурност са драконовски заради предстоящия Парад на победата. От Кремъл отново повториха, че е обявено едностранно примирие за 8 и 9 май. Русия вече предупреди дипломатическите мисии да осигурят евакуация на персонала и гражданите си от Киев в случай на масиран удар от страна на Москва. А такъв ще има, ако Украйна се опита да попречи на тържествата на 9 май.
Мария Захарова, говорител на Министерството на външните работи на Руската федерация: „Разглеждаме заплахите на Зеленски да атакува Москва, парада, празника 9 май, ветераните и гостите, като намерение за терористична атака. Заявихме това директно и казахме как ще действаме.“
Въпреки призивите за временно спиране на огъня, руските атаки срещу Украйна продължават. През изминалите часове най-сериозно засегнати са областите Суми и Харков. Украйна порази цели в района на Перм, който е на около 1500 км от украинска територия.
В близките дни се очаква секретарят на украинския Съвет за национална сигурност Рустем Умеров да пътува за Маями, където ще разговаря с американския специален пратеник Стив Уиткоф.