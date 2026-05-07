БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон...
Чете се за: 01:07 мин.
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
Чете се за: 03:37 мин.
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки призивите за временно спиране на огъня

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Запази

Засилени мерки за сигурност в Москва преди Парада на победата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Латвия започва разследване, след като два дрона, летящи от Русия, се разбиха на латвийска територия. Нанесени са материални щети.

Русия заяви, че не подценява заплахата от потенциална украинска атака на 9 май, когато страната отбелязва Деня на победата.

При поредните руски удари срещу Украйна загинаха най-малко петима души. Киев коментира, че Москва не иска край на войната, а няколко часа тишина за парада на Червения площад.

Жителите на латвийското градче Резекне, на около 40 км от границата с Русия, са събудени от експлозии и предупреждение за въздушна заплаха. След това и от сирените на пожарни и полицейски коли. Във въздушното пространство на Латвия, която е част от НАТО, навлизат три дрона. Останките на единия са намерени в празно хранилище за горива край Резекне. Освен че са уплашени, хората в Резекне казват, че не се чувстват защитени.

Илона, жител на Резекне: „Чух и първата, и втората експлозия. Събудих се уплашена, без да знам какво се случва.“

Евгениус Садовскис, жител на Резекне: „Втората експлозия беше около 4:15 и беше много близо, защото стъклата задрънчаха. Излязох на балкона и видях как лети самолет.“

Властите в Латвия обясниха, че през нощта са били вдигнати няколко самолета от многонационалните сили на НАТО. Една от машините е засякла дрон, но заради протоколи за сигурност неутрализирането му не е било възможно. В ход е разследване на инцидента.

Андрис Спрудс, министър на отбраната на Латвия: „Към момента има няколко теории – една от тях е, че тези дронове са били насочени срещу легитимни цели на руска територия, но това е само една от хипотезите. В ход е разследване, което да помогне за установяването на фактите. В контакт сме с всичките ни партньори, включително в Украйна.“

Според руски медии падналите над Латвия дронове са били предназначени за цели в района на Санкт Петербург.

В Москва мерките за сигурност са драконовски заради предстоящия Парад на победата. От Кремъл отново повториха, че е обявено едностранно примирие за 8 и 9 май. Русия вече предупреди дипломатическите мисии да осигурят евакуация на персонала и гражданите си от Киев в случай на масиран удар от страна на Москва. А такъв ще има, ако Украйна се опита да попречи на тържествата на 9 май.

Мария Захарова, говорител на Министерството на външните работи на Руската федерация: „Разглеждаме заплахите на Зеленски да атакува Москва, парада, празника 9 май, ветераните и гостите, като намерение за терористична атака. Заявихме това директно и казахме как ще действаме.“

Въпреки призивите за временно спиране на огъня, руските атаки срещу Украйна продължават. През изминалите часове най-сериозно засегнати са областите Суми и Харков. Украйна порази цели в района на Перм, който е на около 1500 км от украинска територия.

В близките дни се очаква секретарят на украинския Съвет за национална сигурност Рустем Умеров да пътува за Маями, където ще разговаря с американския специален пратеник Стив Уиткоф.

#парад на 9 май #Русия #дронове #Украйна #Латвия

Последвайте ни

ТОП 24

Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира благотворителен концерт
1
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира...
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
2
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР)
3
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са...
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна
4
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между...
Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното министерство (ОБЗОР)
5
Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното...
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста, реши кабинетът
6
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
2
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
4
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: САЩ и Канада

Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Киев и Москва от 9 до 11 май
Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Киев и Москва от 9 до 11 май
Размяна на удари в Ормузкия проток: Тръмп заяви, че прекратяването на огъня в Иран още е в сила Размяна на удари в Ормузкия проток: Тръмп заяви, че прекратяването на огъня в Иран още е в сила
Чете се за: 01:37 мин.
Брюксел увери, че ще спази своята част от сделката след ултиматума на Тръмп Брюксел увери, че ще спази своята част от сделката след ултиматума на Тръмп
Чете се за: 02:37 мин.
Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в Ормузкия проток Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в Ормузкия проток
Чете се за: 02:12 мин.
Тръмп поставя ултиматум на ЕС: Срок до 4 юли за изпълнение на търговското споразумение, иначе следват по-високи мита Тръмп поставя ултиматум на ЕС: Срок до 4 юли за изпълнение на търговското споразумение, иначе следват по-високи мита
Чете се за: 01:17 мин.
В навечерието на 9 май: Размяна на удари и реплики между Украйна и Русия В навечерието на 9 май: Размяна на удари и реплики между Украйна и Русия
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

В 30 града прозвуча химнът на Европа, София посрещна празника с велошествие (СНИМКИ)
В 30 града прозвуча химнът на Европа, София посрещна празника с...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
19 задържани при спецоперация на СДВР срещу разпространението на дрога 19 задържани при спецоперация на СДВР срещу разпространението на дрога
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни във Варна 18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни във Варна
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Скандал в българската църква “Свети Георги” в Одрин - гръцки духовници настояват за богослужение на гръцки език Скандал в българската църква “Свети Георги” в Одрин - гръцки духовници настояват за богослужение на гръцки език
Чете се за: 06:17 мин.
БАБХ: Овладяно е огнището на антракс в Силистренско
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Тридневно примирие между Русия и Украйна за Деня на победата,...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
В очакване на отговор - близо ли са САЩ и Иран до споразумение?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Над 630 хиляди евро събра благотворителният концерт на фондация на...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ