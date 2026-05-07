Парите на държавата: Депутатите изслушаха финансовия министър

Ден преди да предаде властта на своя наследник, по искане на „Прогресивна България“ беше изслушан служебният финансов министър Георги Клисурски. Депутатите искаха да разберат какво е реалното състояние на бюджета и дали трябва да се гасят, по думите им, „финансови пожари“. Клисурски определи състоянието на държавните финанси като адекватно

Като среда без стабилност и предвидимост определиха държавните финанси от „Прогресивна България“.

Константин Проданов, депутат от „Прогресивна България“: „По наша информация ситуацията е повече от обезпокоителна. Имаме данни, че заради авансовите плащания по ПВУ, но не само, в момента бюджетът е изправен пред ликвиден риск.“

Финансовият министър потвърди, че разходите действително са по-високи от приходите заради увеличените доходи от началото на годината.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: „Състоянието на финансите е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме, а именно – работи се с удължителен бюджет.“

Приходите от началото на годината нарастват с 11%.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: „Размерът на фискалния резерв е 6,8 млрд. евро. Бих казал, че в сравнение с предишни години това е едно високо ниво, тоест пари в държавата към момента има.“

Дефицит също има. От Фискалния съвет отчетоха, че натрупаният недостиг на средства е рекорден за последните 15 години, а ръстът само през април е най-висок за последните три години. По принцип бюджетът през четвъртия месец на годината отчита излишък.

Дефицитът за месец април с натрупване е в размер на -1,75 млрд. евро и представлява -1,4% от БВП – най-високата стойност за последните 15 години (от 2010 г. насам). Дефицитът само за месец април е -0,22 млрд. евро и е на стойност -0,2% от БВП – най-високата стойност за последните 3 години (от 2023 г. насам). Следва да се има предвид, че през повечето години през април бюджетът отчита излишък.

В момента държавният бюджет към края на април е с нулев дефицит, но не и консолидираната фискална програма. Недостиг на средства има по бюджетите на здравната каса, държавното обществено осигуряване и общините. Утежняващ фактор е, че през тази година трябва да бъдат разплатени 89% от инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: „До 31 август, тоест по-скоро в първата половина на годината, България трябва да направи всички тези инвестиции, докато плащанията по тях – четвърто и пето – ще пристигнат по-скоро през втората половина на годината.“

От „Прогресивна България“ изтъкнаха и факта, че през миналата година държавата е завършила с дефицит над 3%, което може да предизвика процедура за свръхдефицит. Информацията беше разтълкувана от бившия финансов министър.

Теменужка Петкова, депутат от ГЕРБ-СДС: „Съветът на Европейския съюз взе решение и одобри националната дерогация за България по отношение на нетните разходи и по отношение на финансово-структурния план, както и на увеличените разходи за отбрана.“

Информацията беше потвърдена от служебния финансов министър. От ПБ обаче не бяха доволни от чутото.

Константин Проданов, депутат от „Прогресивна България“: „Адекватно е нещо, което искам да чуя за слънцезащитен крем, който съм използвал, не за състоянието на държавата.“

Очаква се бюджетът за 2026 година да бъде приет до края на юни.