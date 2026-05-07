Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
Парите на държавата: Депутатите изслушаха финансовия министър

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Георги Клисурски: Пари в държавата към момента има

парите държавата депутатите изслушаха финансовия министър
Ден преди да предаде властта на своя наследник, по искане на „Прогресивна България“ беше изслушан служебният финансов министър Георги Клисурски. Депутатите искаха да разберат какво е реалното състояние на бюджета и дали трябва да се гасят, по думите им, „финансови пожари“. Клисурски определи състоянието на държавните финанси като адекватно

Като среда без стабилност и предвидимост определиха държавните финанси от „Прогресивна България“.

Константин Проданов, депутат от „Прогресивна България“: „По наша информация ситуацията е повече от обезпокоителна. Имаме данни, че заради авансовите плащания по ПВУ, но не само, в момента бюджетът е изправен пред ликвиден риск.“

Финансовият министър потвърди, че разходите действително са по-високи от приходите заради увеличените доходи от началото на годината.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: „Състоянието на финансите е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме, а именно – работи се с удължителен бюджет.“

Приходите от началото на годината нарастват с 11%.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: „Размерът на фискалния резерв е 6,8 млрд. евро. Бих казал, че в сравнение с предишни години това е едно високо ниво, тоест пари в държавата към момента има.“

Дефицит също има. От Фискалния съвет отчетоха, че натрупаният недостиг на средства е рекорден за последните 15 години, а ръстът само през април е най-висок за последните три години. По принцип бюджетът през четвъртия месец на годината отчита излишък.

Дефицитът за месец април с натрупване е в размер на -1,75 млрд. евро и представлява -1,4% от БВП – най-високата стойност за последните 15 години (от 2010 г. насам). Дефицитът само за месец април е -0,22 млрд. евро и е на стойност -0,2% от БВП – най-високата стойност за последните 3 години (от 2023 г. насам). Следва да се има предвид, че през повечето години през април бюджетът отчита излишък.

В момента държавният бюджет към края на април е с нулев дефицит, но не и консолидираната фискална програма. Недостиг на средства има по бюджетите на здравната каса, държавното обществено осигуряване и общините. Утежняващ фактор е, че през тази година трябва да бъдат разплатени 89% от инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: „До 31 август, тоест по-скоро в първата половина на годината, България трябва да направи всички тези инвестиции, докато плащанията по тях – четвърто и пето – ще пристигнат по-скоро през втората половина на годината.“

От „Прогресивна България“ изтъкнаха и факта, че през миналата година държавата е завършила с дефицит над 3%, което може да предизвика процедура за свръхдефицит. Информацията беше разтълкувана от бившия финансов министър.

Теменужка Петкова, депутат от ГЕРБ-СДС: „Съветът на Европейския съюз взе решение и одобри националната дерогация за България по отношение на нетните разходи и по отношение на финансово-структурния план, както и на увеличените разходи за отбрана.“

Информацията беше потвърдена от служебния финансов министър. От ПБ обаче не бяха доволни от чутото.

Константин Проданов, депутат от „Прогресивна България“: „Адекватно е нещо, което искам да чуя за слънцезащитен крем, който съм използвал, не за състоянието на държавата.“

Очаква се бюджетът за 2026 година да бъде приет до края на юни.

#бюджет 2026г. #"Прогресивна България" #Георги Клисурски #ГЕРБ-СДС #константин проданов #Теменужка Петкова

Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България"
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
Иво Христов – номиниран за вицепремиер
Велислава Петрова-Чамова – номинирана за министър на външните работи в кабинета "Радев"
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса на полицията
Заради скъпите горива: От ДБ и "Възраждане" предлагат антикризисни мерки
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета „Радев"
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на проектокабинета на Румен Радев
