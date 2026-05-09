19 задържани при спецоперация на СДВР срещу разпространението на дрога

19 души са задържани в спецоперация на СДВР срещу наркоразпространението. Акцията е започнала на 7 май и обхваща рискови квартали и местата около учебни заведения, посочват от полицията.

41-годишен мъж е задържан в столичния квартал "Дружба" за разпространение на дрога. Мъжът е известен на полицията и е осъждан. В дома му криминалистите открили домашна наркооранжерия за отглеждане на марихуана. Помещението било оборудвано с въздуховодна, изолационна и напоителна системи за отглеждането на растенията. Иззети са множество саксии с марихуана, както и пет пакета тревиста маса с приблизително тегло около 50 г, таблетки екстази, машина за ламиниране, две електронни везни и един въздушен пистолет.

По случая се води досъдебно производство, а след доклада на материалите в Софийската градска прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение и е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.

Полицейски служители от Трето РУ спрели за проверка 25-годишен младеж в кв. „Красна поляна“ в четвъртък вечерта. Мъжът е криминално проявен, като за него е имало информация, че държи и разпространява наркотици в столицата. У него било открито неголямо количество марихуана. Проверката продължила и в дома му. При обиска приятелката на мъжа опитала да се отърве от наркотика, като изхвърлила част от него през терасата. И двамата са задържани с полицейска мярка до 24 часа, а материалите по досъдебното производство са докладвани на Софийската градска прокуратура. Общото количество иззета марихуана е около 100 дози, иззети са и около 3500 евро.

Късно вечерта в същия квартал полицаи от Трето РУ са задържали за срок до 24 часа двама благоевградчани, на 42 и 44 г., регистрирани за кражби и наркотици. При направената проверка у единия е намерен пакет с 19 дози кафяво прахообразно вещество - фентанил. Води се досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Полицейски действия в рамките на спецоперацията на СДВР се провели и на територията на столичното Пето РУ-участък „Кремиковци“ след получена оперативна информация за мъж на 30 години от активния криминален контингент, който разпространява наркотици на територията на кв. „Ботунец“. Около 10 ч. сутринта на 7 май полицейските служители го задържали заедно с негов клиент – младеж на 26 г. , в момент на покупко-продажба на дрога. Дилърът се опитал да осуети проверката и побягнал, но след кратко преследване бил задържан. В жилището му са намерени и иззети множество малки пликчета, съдържащи около 100 г зелена тревиста маса (марихуана) и близо 50 г бяло прахообразно вещество (амфетамин и кокаин), както и работеща електронна везна.

На дилъра е повдигнато обвинение.

За последните две денонощия в районните управления на територията на София са задържани още 12 души - 10 мъже и 2 две жени с малки количества дрога, предимно марихуана. Те са отведени в ареста с полицейска мярка до 24 часа, а по случаите са заведени бързи производства.