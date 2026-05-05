Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си

Две ескадрили многоцелеви изтребители ще покрият нашите нужни и ние ще можем да изпълняваме задачите си, каза в студиото на "Денят започва" командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев.

генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили: "Искам да опровергая някои твърдения, които се ширят в пространството, че 16 самолета са напълно достатъчно и дали са ни много. Защото някои купували по 14. Ще дам за пример съседни нам страни, по колко изтребители разполагат и си задаваме въпроса защо те имат толкова, а ние ще разчитаме само на 16. Тоест искам да кажа, че 1 ескадрила изтребители не е достатъчно за охрана на България. Примерно в Турция разполагат с 240 F-16, с 35 Фантома F-4 и очакват Еврофайтери. Общо 315 самолета. Гърция по същия начин, само че не Еврофайтери, а Рафали, 242 самолета. В Румъния 60 F-16, очакват 48 броя F-35. В Полша имат 47 F-16, очакват F-35, че имат общо около 100 самолета. Сърбия и те имат повече от нас. Тоест това е очевидно, че една изкадрила не е достатъчно."

Изтребителите F-16 ще участват в утрешния парад, потвърди ген.-майор Русев. Той допълни, че вече имаме 8 самолета, като очакваме още 8. Началникът на ВВС обясни, че в момента България разполага с 6 пилоти, преминали обучение, като се очаква към тях да се присъедини още един. Те не се приучват на самолета, а го ползват като бойно средство, допълни Русев.

генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили: "По отношение на пилотите на F-16 все още имаме 6 пилота в България. Процесът е бавен. Програмите не са наши. Програмите са американски. Пилотите минават пълната програма в Съединените щати. Но до ноември месец тези пилоти ще станат 12. Тези 6 вече не се приучват на самолета, а го използват като бойно средство. Седмия се върна вчера, очаква бебе и след като мине това хубаво събитие ще почне да лети и той на новият самолет в България."

Тази година F-16 няма да влязат на бойно дежурство, допълни Николай Русев.

генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили: "И не по причина на българската страна. F-16 трябва да бъде доокомплектован и първият договор да бъде изпълнен на 100%. Когато това се случи, аз ще бъда първи, който ще настоя F-16 да влезе в дежурство, защото мъжите, жените на МИГ-29 изнемогват в момента. Те дават по много дежурства, трупат отпуски и компенсации. F-16 наистина ще помогне, ако се включи в дежурство, да го носят съвместно, докато не дойдат и вторите F-16."

Ген.-майор Николай Русев каза още, че от предвидени за закупуване 6 зенитно-ракетни комплекси има договор само за един, като надеждата е останалите да бъдат придобити по европейския механизъм SAFE. Има проект и за 7 радара, като все още за тях няма договори и отново се гледа с надежда на европейските средства.

генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили: "Надявам се до 2 години първи зенитно-ракетен комплекс да им е България и да не се стопира този проект за купуването на останалите комплекси и на радарите, тъй като е много важно да ги имаме и да подменим старата си техника. Казахте няма договори още. Защо? Има ли забавене в договарянето? По отношение на документацията всичко е изпълнено от командването на ВВС или Министерството на отбораната. Също тук вече става въпрос на по-високо политическо ниво да се вземе решение да се подпише договор. Със съответната фирма. Има избрана фирма също за радарите. Процесът е финализиран. Тук говорим вече за финансирането и подписването на договор."

Беше представен и нов клип, чиято основна цел е да мотивира младите хора да се влеят в редовете на ВВС и на българската армия.

генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили: "Досега не е правено подобно в България. Положихме много усилия. Един много сериозен екип дойде в България. Джон Дип, световно известен авиационен фотограф с над 1000 часа въздуха само на изтребители, за да ги снима. Робърт Чирчил, бивши пилот на F-16, F-22. В момента е лети на Боинг 777. И накрая е екипа на Стивън Мотт, продуцент на филми като "Джеймс Бонд", "Мисия невъзможна", "Джурасик парк", "Дюнкерк". С едно много сериозно оборудване. Две камери на жироскопични платформи за поне 1 милион долара. Много сериозно оборудване. И интересно беше, че донесоха и контейнер, който се очаква на крилото на самолет, с който е сниман "Топгън". Използвахме и него също за тези снимки. Така че беше много интересно."

Надявам се скоро да има и документален филм за Българските военновъздушни сили, който ще бъде излъчен в световен мащаб, допълни шефът на ВВС.

