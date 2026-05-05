БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде...
Чете се за: 06:52 мин.
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият...
Чете се за: 06:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Две ескадрили многоцелеви изтребители ще покрият нашите нужни и ние ще можем да изпълняваме задачите си, каза в студиото на "Денят започва" командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев.

генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили: "Искам да опровергая някои твърдения, които се ширят в пространството, че 16 самолета са напълно достатъчно и дали са ни много. Защото някои купували по 14. Ще дам за пример съседни нам страни, по колко изтребители разполагат и си задаваме въпроса защо те имат толкова, а ние ще разчитаме само на 16. Тоест искам да кажа, че 1 ескадрила изтребители не е достатъчно за охрана на България. Примерно в Турция разполагат с 240 F-16, с 35 Фантома F-4 и очакват Еврофайтери. Общо 315 самолета. Гърция по същия начин, само че не Еврофайтери, а Рафали, 242 самолета. В Румъния 60 F-16, очакват 48 броя F-35. В Полша имат 47 F-16, очакват F-35, че имат общо около 100 самолета. Сърбия и те имат повече от нас. Тоест това е очевидно, че една изкадрила не е достатъчно."

Изтребителите F-16 ще участват в утрешния парад, потвърди ген.-майор Русев. Той допълни, че вече имаме 8 самолета, като очакваме още 8. Началникът на ВВС обясни, че в момента България разполага с 6 пилоти, преминали обучение, като се очаква към тях да се присъедини още един. Те не се приучват на самолета, а го ползват като бойно средство, допълни Русев.

генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили: "По отношение на пилотите на F-16 все още имаме 6 пилота в България. Процесът е бавен. Програмите не са наши. Програмите са американски. Пилотите минават пълната програма в Съединените щати. Но до ноември месец тези пилоти ще станат 12. Тези 6 вече не се приучват на самолета, а го използват като бойно средство. Седмия се върна вчера, очаква бебе и след като мине това хубаво събитие ще почне да лети и той на новият самолет в България."

Тази година F-16 няма да влязат на бойно дежурство, допълни Николай Русев.

генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили: "И не по причина на българската страна. F-16 трябва да бъде доокомплектован и първият договор да бъде изпълнен на 100%. Когато това се случи, аз ще бъда първи, който ще настоя F-16 да влезе в дежурство, защото мъжите, жените на МИГ-29 изнемогват в момента. Те дават по много дежурства, трупат отпуски и компенсации. F-16 наистина ще помогне, ако се включи в дежурство, да го носят съвместно, докато не дойдат и вторите F-16."

Ген.-майор Николай Русев каза още, че от предвидени за закупуване 6 зенитно-ракетни комплекси има договор само за един, като надеждата е останалите да бъдат придобити по европейския механизъм SAFE. Има проект и за 7 радара, като все още за тях няма договори и отново се гледа с надежда на европейските средства.

генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили: "Надявам се до 2 години първи зенитно-ракетен комплекс да им е България и да не се стопира този проект за купуването на останалите комплекси и на радарите, тъй като е много важно да ги имаме и да подменим старата си техника.

Казахте няма договори още. Защо? Има ли забавене в договарянето?

По отношение на документацията всичко е изпълнено от командването на ВВС или Министерството на отбораната. Също тук вече става въпрос на по-високо политическо ниво да се вземе решение да се подпише договор. Със съответната фирма. Има избрана фирма също за радарите. Процесът е финализиран. Тук говорим вече за финансирането и подписването на договор."

Беше представен и нов клип, чиято основна цел е да мотивира младите хора да се влеят в редовете на ВВС и на българската армия.

генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили: "Досега не е правено подобно в България. Положихме много усилия. Един много сериозен екип дойде в България. Джон Дип, световно известен авиационен фотограф с над 1000 часа въздуха само на изтребители, за да ги снима. Робърт Чирчил, бивши пилот на F-16, F-22. В момента е лети на Боинг 777. И накрая е екипа на Стивън Мотт, продуцент на филми като "Джеймс Бонд", "Мисия невъзможна", "Джурасик парк", "Дюнкерк". С едно много сериозно оборудване. Две камери на жироскопични платформи за поне 1 милион долара. Много сериозно оборудване. И интересно беше, че донесоха и контейнер, който се очаква на крилото на самолет, с който е сниман "Топгън". Използвахме и него също за тези снимки. Така че беше много интересно."

Надявам се скоро да има и документален филм за Българските военновъздушни сили, който ще бъде излъчен в световен мащаб, допълни шефът на ВВС.

Вижте целия разговор във видеото

Последвайте ни

ТОП 24

Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на евровизия на 14 май
1
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
3
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта
4
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с...
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
5
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
6
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
5
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Сигурност и правосъдие

Нова схема с онлайн кредити: Измамници теглят хиляди евро с фалшиви лични карти
Нова схема с онлайн кредити: Измамници теглят хиляди евро с фалшиви лични карти
Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро
Чете се за: 01:47 мин.
НСО с мерки за сигурност за Деня на храбростта 6 май НСО с мерки за сигурност за Деня на храбростта 6 май
Чете се за: 01:05 мин.
Разкриха схема за потребителски кредити чрез неистински лични карти Разкриха схема за потребителски кредити чрез неистински лични карти
Чете се за: 00:55 мин.
Гранични полицаи задържаха румънски камион, пълен с 1,5 млн. контрабандни цигари Гранични полицаи задържаха румънски камион, пълен с 1,5 млн. контрабандни цигари
Чете се за: 00:45 мин.
През 2025 г. се увеличават наблюдаваните дела от обществен интерес, както и престъпленията, свързани с наркотици и домашно насилие През 2025 г. се увеличават наблюдаваните дела от обществен интерес, както и престъпленията, свързани с наркотици и домашно насилие
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът...
Чете се за: 06:52 мин.
Политика
Започват консултациите при президента Илияна Йотова Започват консултациите при президента Илияна Йотова
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет? Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Започва обследване на свлачището на пътя Смолян-Пампорово Започва обследване на свлачището на пътя Смолян-Пампорово
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Нова размяна на удари в Ормузкия проток
Чете се за: 01:52 мин.
По света
При престрелка в района на Белия дом един човек е ранен
Чете се за: 00:47 мин.
По света
В Апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ