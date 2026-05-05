Изясняват се мотивите за инцидента в центъра на Лайпциг

Шок сред жителите на Лайпциг след като кола се вряза в хора в историческия център на града и уби двама души.



На мястото на инцидента се появи своеобразен мемориал, на който хората слагаха цветя и палиха свещи, въпреки проливния дъжд.

Водачът на колата - 33 годишен германски гражданин, е задържан. Според предварителната информация няма данни мотивите за деянието да са политически или религиозни.

По информация на Михаел Кречмер - премиерът на провинция Саксония, където се намира Лайпциг, в миналото шофьорът е страдал от психично заболяване. Това е поредният подобен инцидент за последните няколко години.



