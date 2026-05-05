Тренировъчни полети над София преди Деня на храбростта

Ден преди празника на Българската армия в небето над София ще се проведат тренировъчни полети на военната ни авиация. Те са част от подготовката за отбелязване на Деня на храбростта, съобщиха от Министерството на отбраната.



Полетите ще бъдат на малка височина над площад „Свети Александър Невски“ и ще се проведат от 9:00 до 11:00 часа.

В празничния ден утре, ще бъдат изпълнени полети с вертолет, военнотранспортни и щурмови самолети и изтребители. Демонстрациите ще се проведат от 10:00 до 11:00 часа.