Казус от Варна: Жена твърди, че не са й продали билет, защото е украинка

Казус от Варна. Жена твърди, че на автогарата в града са отказали да ѝ продадат билет за автобус до Силистра, защото е украинка. Тя казва, че касиерката се е държала с нея грубо и подигравателно.

Анна Соколенко и двете ѝ деца живеят във Варна от 4 години. Всяка седмица тя пътува до Силистра, за да помага на многодетно семейство.

Анна Соколенко: “Имах билет за Силистра за понеделник, но плановете ми се промениха и трябваше да пътувам във вторник. Казах им, че трябва да си подменя билета за вторник за 10 часа. Служителката ме попита дали съм украинка, казах да, тя погледна към екрана и каза, че няма билети. Поисках билет за друго време, но ми каза, че в автобуса няма места за украинци.”

Служителката на автогарата във Варна не приема обвиненията на Анна.

Пламенка Димова, касиер на Автогара – Варна: “Тя започна да вика, как няма да ми върнете билета, на цял свят става. Аз ѝ върнах.”

Пристигналият полицейски екип е констатирал, че наистина е нямало място в автобуса, с който Анна е настоявала да пътува. Предложили ѝ за следващ час и тя си купила билет. За случая е сигнализирана и фондация „Открито сърце“, която помага на украински бежанци у нас.

Татяна Кристи, Фондация „Открито сърце“: “Ние изискахме тази служителка да бъде уволнена… позволила си е дискриминация на етническа и национална основа, което е нарушение. Ние ще я преследваме по съдебен ред.”

Управителят на автогарата заяви, че в деня на инцидента камерите за видеонаблюдение не са работили.

Димитър Атанасов, управител Автогара – Варна:“Ще проверим всички гледни точки... със служителите направихме събрание, да изкоментираме, да видим двете страни на нещата.”

От варненската автогара заявиха, че заради натовареността по празниците много други пътници са останали без билет. И за да няма подобни инциденти, призовават клиентите си да ползват опцията за предварително купуване на билет.