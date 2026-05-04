БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Казус от Варна: Жена твърди, че не са й продали билет, защото е украинка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Регионални
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Казус от Варна. Жена твърди, че на автогарата в града са отказали да ѝ продадат билет за автобус до Силистра, защото е украинка. Тя казва, че касиерката се е държала с нея грубо и подигравателно.

Анна Соколенко и двете ѝ деца живеят във Варна от 4 години. Всяка седмица тя пътува до Силистра, за да помага на многодетно семейство.

Анна Соколенко: “Имах билет за Силистра за понеделник, но плановете ми се промениха и трябваше да пътувам във вторник. Казах им, че трябва да си подменя билета за вторник за 10 часа. Служителката ме попита дали съм украинка, казах да, тя погледна към екрана и каза, че няма билети. Поисках билет за друго време, но ми каза, че в автобуса няма места за украинци.”

Служителката на автогарата във Варна не приема обвиненията на Анна.

Пламенка Димова, касиер на Автогара – Варна: “Тя започна да вика, как няма да ми върнете билета, на цял свят става. Аз ѝ върнах.”

Пристигналият полицейски екип е констатирал, че наистина е нямало място в автобуса, с който Анна е настоявала да пътува. Предложили ѝ за следващ час и тя си купила билет. За случая е сигнализирана и фондация „Открито сърце“, която помага на украински бежанци у нас.

Татяна Кристи, Фондация „Открито сърце“: “Ние изискахме тази служителка да бъде уволнена… позволила си е дискриминация на етническа и национална основа, което е нарушение. Ние ще я преследваме по съдебен ред.”

Управителят на автогарата заяви, че в деня на инцидента камерите за видеонаблюдение не са работили.

Димитър Атанасов, управител Автогара – Варна:“Ще проверим всички гледни точки... със служителите направихме събрание, да изкоментираме, да видим двете страни на нещата.”

От варненската автогара заявиха, че заради натовареността по празниците много други пътници са останали без билет. И за да няма подобни инциденти, призовават клиентите си да ползват опцията за предварително купуване на билет.

#украинка #Силистра #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
1
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта
2
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с...
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите ще се повишат до 17°
3
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите...
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на евровизия на 14 май
4
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
5
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
„Триумфът на въображението“: Над 300 творби на Салвадор Дали в Перник
6
„Триумфът на въображението“: Над 300 творби на Салвадор...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
6
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...

Още от: У нас

Слънчево време с краткотрайни превалявания през новата седмица
Слънчево време с краткотрайни превалявания през новата седмица
„Триумфът на въображението“: Над 300 творби на Салвадор Дали в Перник „Триумфът на въображението“: Над 300 творби на Салвадор Дали в Перник
Чете се за: 02:15 мин.
16-годишно момче наръга с нож свой връстник във Велико Търново 16-годишно момче наръга с нож свой връстник във Велико Търново
Чете се за: 00:35 мин.
Ремонтът на Централна гара София продължава Ремонтът на Централна гара София продължава
Чете се за: 03:55 мин.
Мъртви делфини край Варна и Слънчев бряг - за случаите са уведомени екоинспекциите Мъртви делфини край Варна и Слънчев бряг - за случаите са уведомени екоинспекциите
Чете се за: 02:30 мин.
Свлачището край Пампорово: Теренът продължава да се свлича Свлачището край Пампорово: Теренът продължава да се свлича
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май
Чете се за: 00:55 мин.
По света
16-годишно момче наръга с нож свой връстник във Велико Търново 16-годишно момче наръга с нож свой връстник във Велико Търново
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Кола се вряза в хора в Лайпциг - двама души са загинали
Чете се за: 00:32 мин.
По света
"Проект свобода": Тръмп иска да изведе блокираните в...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Мъртви делфини край Варна и Слънчев бряг - за случаите са уведомени...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ