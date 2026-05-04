Николина Щерева: Григор Христов продължава да е част от леката атлетика

Над 100 атлети от различни възрасти се включиха в 10-ото издание на лекоатлетическия турнир в памет на спортния журналист Григор Христов - Гришата. Надпреварата се проведе на стадиона на Националната спортна академия в София.

Христов е посветил повече от 50 години от живота си на царицата на спортовете, а ежегодното провеждане на мемориалния турнир има за цел да пази паметта му и да я предава на следващите поколения. Това смята сребърната ни олимпийска медалистка на 800 метра от Игрите в Монареал през 1976 година Николина Щерева.

"Един човек става легенда, когато е отдал целия си живот на леката атлетика, Григор Христов не беше атлет. Той беше баскетболист, но това не му пречеше да прегърне каузата лека атлетика. Аз откакто стъпих на стадиона, той е там и продължава да е тук", сподели тя в интервю за БНТ.

