Турнир по лека атлетика в памет на спортния журналист Григор Христов се проведе за десети пореден път

Турнирът по лека атлетика в памет на големия български спортен журналист Григор Христов - Гришата се проведе за десети пореден път на централния стадион на Национална спортна академия „Васил Левски“ в София.

Точно на този ден Гришата щеше да навърши 90 години, а няколко десетки атлети на скок дължина и скок височина се състезаваха на атлетическия мемориал носещ неговото име.

Две от любимите му атлетки също бяха на стадиона - олимпийската, световна и европейска шампионка на троен скок Тереза Маринова и вицешампионката от олимпийските игри в Монреал 1976 на 800 метра - Николина Щерева. Двете все още са и рекордьорки на България, а Маринова е на корицата на книгата посветена на 80-годишнината на българската атлетика „На „Царицата“ с любов и признателност“ - написана от Григор Христов през 2005-а година.

В скока на височина за жени победи многократната шампионка на многобой на България - Вивиан Кръстева (Рилски атлет Самоков) с резултат 1.62.

При девойките Карина Николаева (Етър Академик Велико Търново) спечели две победи на скок височина с 1.56 и на скок дължина с 5.06.

Янислав Илиев (Спринт Червен бряг) е шампион на турнира в скока на височина при мъжете с 1.90. Негови подгласници са братята близнаци Георги (1.83) и Даниел (1.80) Маркови, пленници на Атлета на столетието на България, Христо Марков – олимпийски, световен и европейски шампион на троен скок.

Виктор Мухчиев (Тийм Клявков Пловдив) е шампион на скок височина при юношите с 1.72.

Дългогодишната национална състезателка в спринта и скоковете Галина Николова (Хеброс Харманли) спечели скока на дължина с 5.78 при дебюта си в сезона на открито. Вивиан Кръстева взе втория си медал от състезанието с 5.37 и второ място.

В скока на дължина при мъжете шампион е Стефан Димитров (Спринт Червен бряг) с 6.25, а при юношите в тази дисциплина Георги Иванов (Павел Павлов Враца) с 5.72.