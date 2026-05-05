Започва обследване на свлачището на пътя Смолян-Пампорово

Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследване на свлачището, което отнесе пътя между Смолян и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат.

По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолян Зарко Маринов ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация.

Преди пет дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини.

Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни и адекватни мерки. Според тях ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите - вече има отказ от резервации и летният сезон е пред провал.