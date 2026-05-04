Хотелиери и ресторантьори от Родопите настояват за обходен път между Смолян и Пампорово

Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори (СРХР) започва подписка с искане да се предприемат спешни действия за осигуряване на обходен път и възстановяване на пътната връзка между Смолян и Пампорово.

Хотелиерите и туристическия сектор в област Смолян вече усещат последиците от мащабното свлачище, което прекъсна пътя Смолян – Пампорово. Анулиране на резервации за хотели в Пампорово и Смолянска област е последвало още на 1 май, в първите часове след информацията за голямото свлачище.

В подписката хотелиерите посочват, че ситуацията около затворения от свлачището път засяга не само туризма, а целия бизнес в региона. Липсата на нормална връзка между Смолян и Пампорово поставя под риск летния туристически сезон и репутацията на област Смолян като дестинация, засяга малкия и средния бизнес и стабилността на местната икономика, доходите на много семейства, доставката и логистиката на стоки и услуги, предупреждават те.

Планината не е само мястото, където работим, тя е и нашият дом, заявяват инициаторите на подписката, която се разпространява и сред жителите на Смолян.