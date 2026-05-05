Недоволство заради участието на Джеф Безос на Мет Гала в Ню Йорк

В Ню Йорк се провежда едно от най-пищните и зрелищни модни събития - Мет Гала.

Тази година темата е "Модата е изкуство". По червения килим вече мина цяло съзвездие от големите имена в киното, модата и музиката.

И ако първоначално Мет Гала е била по-скоро вечеря за елита на Манхатън, то сега е глобално шоу.

Тазгодишното издание обаче е доста противоречиво заради участието на милиардера Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес. Твърди се, че заради тях редица звезди, сред които Мерил Стрийп, са отказали да присъстват.