Продължава изясняването на причините за инцидента във Варна, при който бяха наръгани четирима души

Продължава изясняването на причините за инцидента във Варна, при който 47-годишна литовка наръга четирима души.

Инцидентът е станал на улица "Подвис". Тук вчера в ранния следобед жена на 47 години от Литва напада трима мъже на случаен принцип и ги наръгва. След това се отправя към близкия супермаркет, продължава да вилнее там и да търси още жертви. Там намира възрастна жена и също я наръгва с ножа. Персоналът на магазина е запазил самообладание и успява да блокира жената в едно от помещенията. В него тя остава изолирана до пристигането на полицията.

След като идват униформените, са установили, че жената е в видимо нетрезво състояние. Направен е тест с дрегер, който е установил над два промила алкохол в издишания въздух. Жената е била редовен клиент на магазина, живела е наблизо, а по разказ на работещите в супермаркета, често се случва от тя да не си плаща сметката.

Стоян Стоянов, баща на един от пострадалите: "Обадиха ми се по телефона, наръган, дойдох тук, гледам цялата врата в кръв. Всичко тук. Отишъл да вземе нещо за храна. Това става някъде към 2 часа. Носил си обяда. И в този време, оная е откъм гърба с ножа. Цялата му ръката, гърба, тук от към лявата страна. Сега лекарите казват, че няма засегнати органи. гл.инспектор Павел Червенски, ОД на МВР-Варна: "Тази жена е имала нож, намушкала е двама мъже. Тоест трима мъже, като и двама са в областта на гърдите. Единият е в областта на главата. И вътре в магазина една възрастна жена е била пострадала също от намушкване. Причините са в процес на изясняване. Дали е алкохол, дали е психично отклонение. Още не се знае."

Веднага след инцидента жената е задържана във Второ районно управление. В момента тя се намира в ареста и предстои да се установи на едното психическо състояние.

Вижте още в прякото включване на Петър Дойкински