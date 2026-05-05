БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде...
Чете се за: 06:52 мин.
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият...
Чете се за: 06:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Продължава изясняването на причините за инцидента във Варна, при който бяха наръгани четирима души

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

Продължава изясняването на причините за инцидента във Варна, при който 47-годишна литовка наръга четирима души.

Инцидентът е станал на улица "Подвис". Тук вчера в ранния следобед жена на 47 години от Литва напада трима мъже на случаен принцип и ги наръгва. След това се отправя към близкия супермаркет, продължава да вилнее там и да търси още жертви. Там намира възрастна жена и също я наръгва с ножа. Персоналът на магазина е запазил самообладание и успява да блокира жената в едно от помещенията. В него тя остава изолирана до пристигането на полицията.

След като идват униформените, са установили, че жената е в видимо нетрезво състояние. Направен е тест с дрегер, който е установил над два промила алкохол в издишания въздух. Жената е била редовен клиент на магазина, живела е наблизо, а по разказ на работещите в супермаркета, често се случва от тя да не си плаща сметката.

Стоян Стоянов, баща на един от пострадалите: "Обадиха ми се по телефона, наръган, дойдох тук, гледам цялата врата в кръв. Всичко тук. Отишъл да вземе нещо за храна. Това става някъде към 2 часа. Носил си обяда. И в този време, оная е откъм гърба с ножа. Цялата му ръката, гърба, тук от към лявата страна. Сега лекарите казват, че няма засегнати органи.

гл.инспектор Павел Червенски, ОД на МВР-Варна: "Тази жена е имала нож, намушкала е двама мъже. Тоест трима мъже, като и двама са в областта на гърдите. Единият е в областта на главата. И вътре в магазина една възрастна жена е била пострадала също от намушкване. Причините са в процес на изясняване. Дали е алкохол, дали е психично отклонение. Още не се знае."

Веднага след инцидента жената е задържана във Второ районно управление. В момента тя се намира в ареста и предстои да се установи на едното психическо състояние.

Вижте още в прякото включване на Петър Дойкински

Последвайте ни

ТОП 24

Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на евровизия на 14 май
1
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
3
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта
4
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с...
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
5
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
6
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
5
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Криминално

Нов опит да започне делото срещу Васил Божков за поръчителство на убийства и опит за изнасилване
Нов опит да започне делото срещу Васил Божков за поръчителство на убийства и опит за изнасилване
16-годишно момче наръга с нож свой връстник във Велико Търново 16-годишно момче наръга с нож свой връстник във Велико Търново
Чете се за: 00:35 мин.
Дадоха ход на делото срещу Станимир Хасърджиев Дадоха ход на делото срещу Станимир Хасърджиев
Чете се за: 02:35 мин.
През 2025 г. се увеличават наблюдаваните дела от обществен интерес, както и престъпленията, свързани с наркотици и домашно насилие През 2025 г. се увеличават наблюдаваните дела от обществен интерес, както и престъпленията, свързани с наркотици и домашно насилие
Чете се за: 03:22 мин.
Жена загина при катастрофа край Петрич Жена загина при катастрофа край Петрич
Чете се за: 01:05 мин.
След акция в Перник: Полицията проверява трафик на авточасти от престъпления у нас и в чужбина След акция в Перник: Полицията проверява трафик на авточасти от престъпления у нас и в чужбина
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът...
Чете се за: 06:52 мин.
Политика
Започват консултациите при президента Илияна Йотова Започват консултациите при президента Илияна Йотова
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет? Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Започва обследване на свлачището на пътя Смолян-Пампорово Започва обследване на свлачището на пътя Смолян-Пампорово
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Нова размяна на удари в Ормузкия проток
Чете се за: 01:52 мин.
По света
При престрелка в района на Белия дом един човек е ранен
Чете се за: 00:47 мин.
По света
В Апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ