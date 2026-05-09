БАБХ: Овладяно е огнището на антракс в Силистренско

У нас
БАБХ ликвидира четири огнища на шарка в Пловдивско

близо половин милион животни умъртвени гърция заради шарка овцете козите
Българската агенция по безопасност на храните ликвидира четири огнища на шарка по дребните преживни животни в Пловдивско. Фермите са дезинфекцирани, съобщиха от БАБХ.

Заразата е още от лятото на миналата година, но до момента не беше унищожена. В региона има още 12 стари огнища на шарка, които са поставени под възбрана. Стопаните обаче отказват да изпълнят закона и не допускат инспекторите на БАБХ до оборите. Подобна е ситуацията със стадото с потвърдена чума във Велинград. Предстоят действия за приключване и на тези огнища. Сега заради тях са забранени движението, населването на стопанства и търговията с живи животни от Пловдивска и Пазарджишка област, както и от отделни селища, гранични на тези области. Това причинява огромни икономически загуби на коректните животновъди.

Към момента в България няма птичи грип. От началото на 2026 г. са установени 10 огнища на заболяването, но всички те са ликвидирани. Възприемчивите към тази болест животни са умъртвени, фермите са дезинфекцирани, извършен е надзор в три и десеткилометровите зони около засегнатите обекти.

Овладяно е огнището на антракс в биволовъдното стопанство в с. Черногор, Силистренско. Всички говеда в селото са ваксинирани, фермата е многократно дезинфекцирана, осъществява се постоянен надзор. Проследени са всички движения на животните, унищожени са всички добити от тях продукти. След изтичане на законовия едномесечен срок за карантина стопанството в Черногор ще бъде освободено от всички забрани. Друго огнище на антракс в страната няма.

Две огнища на бруцелоза по говедата – във Велико Търново и в Симитли, вече са ликвидирани. Работи се активно по другите 11 в община Симитли, повечето от които са от миналата година. Обектите са поставени под възбрана, животните се тестват през три месеца. Когато всички проби в дадено стопанство излязат отрицателни, следващото изследване се прави след шест месеца. Ако и тогава всички говеда се окажат здрави, огнището се прекратява.

Продължават мерките срещу стари случаи на ку-треска. Това заболяване протича дълго време и изисква ваксинации на целите стада в продължение на поне три години. Предприети са всички действия за ограничаване на движението на животни от засегнатите стопанства.

Българската агенция по безопасност на храните предприема всички необходими мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране. Тези действия са част от цялостната политика на Агенцията за защита на здравето на хората и животните.

#чума по дребните преживни животни #зараза #антракс #бруцелоза #БАБХ

