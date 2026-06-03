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Продуцентът на БНТ Гери Василева за края на инициативата "Шест маратона на шест континента": Продължавам с нови цели

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Общество
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Струва ми се невероятно, че инициативата "Шест маратона на шест континента" приключи. Избягах последния шести маратон преди няколко дни – навръх 24 май, което беше много емоционално за мен. Изглежда като постигната цел, която много ме радва, но и ме зарежда да продължавам с нови цели и амбиции.

Това сподели в студиото на "Денят започва" изпълнителният продуцент на "По света и у нас" Гергана Василева, която започна инициативата в края на 2024 г., отправяйки посланието, че дори с множествена склероза човек може да пробяга света, ако не спира да се движи и да мечтае. Вече има и нова цел:

"Има още места на тези континенти и има още един континент, където също има маратони. Аз ще отида и там."

Берлин, Мексико, остров Тасмания до Австралия, Килиманджаро в Танзания, Кападокия в Турция, Мачу Пикчу в Перу - на всички тези места Гергана Василева успешно пробяга шест маратона, за да популяризира идеята двигателната активност да бъде използвана като терапия за хора с множествена склероза.

Признава, че е имало и тежки моменти. Преди да развее трибагреника на финала на маратона в Перу, сред суровите и величествени върхове на Андите, Гери преминава през изпитание на духа.

"Поплаках си. Всъщност не беше на финала, беше в средата на маратона на 27 - 28 км. Точно когато достигах най-голямата височина, беше ми лошо, много трудно се движех. В един момент се усещах сякаш разумът ми, мозъкът ми не можеше да контролира тялото ми. И седнах и се разплаках, наистина, защото никога не съм се чувствала така необяснимо безпомощна да контролирам себе си. Естествено, много бързо се размина всичко това. На спускането вече бях ок. Но има такива моменти, когато ми е тежко и когато научавам, че има още какво да науча за себе си."

Гери Василева отбеляза, че всеки от маратоните я е обогатил като личност.

"Всички са ми любими, всички са много интересни. Най-трудни са високопланинските – не само заради изкачването, а основно заради въздуха. Над 3700 метра беше много тежко – и в Килиманджаро, и сега в Перу. Това са ми най-тежките моменти. Природата и гледките по време на самия маратон ми дават много сила. Не обичам тренировки в зала, всичко, което искам да правя е навън. Принципно всичко, което искам да правя, е навън. И тази природа ми дава точно това, емоциите, за да продължавам напред, въпреки умората. Но хората и тези, с които се събираме в групите, и тези, които срещам от местните хора, са наистина много интересна част от тези пътувания, с които емоциите и връзките продължават и след това."

Двигателната активност е неделима част от терапията при множествена склероза и наистина помага, категорична е Гери Василева.

"Много хора наистина се свързаха с мен след началото на тази инициатива, защото като начало мисля, че липсва, може би не само България, навсякъде липсва някаква политика за подпомагане емоционално и психологически на тези хора. И не само на тези. По принцип хората, когато чуят някаква диагноза, особено ако е по-тежка, наистина имат нужда от подкрепа. Хората са различни, някои са по-слаби, някои са сами, някои не могат да стъпят на краката си. А всъщност тази диагноза просто ти подсказва, че нещо си сбъркал някъде. Това е автоимунно заболяване, което означава, че някъде ти програмираш нещо в себе си, вероятно, и може би нещо трябва да промениш. Тогава трябва да започнем според мен опитите не просто за двигателна активност, а за всякакви промени. Да опитваме нещо ново в живота си, да опитваме някакви промени, да се позамислим малко това ли е, което искаме да живеем, така ли трябва да го направим. И всичко, което установим, че носи ползи за тялото ни, трябва да използваме за наша терапия. Защото да, медикаментите са медикаменти и лекарствата са лекарства, но това заболяване няма лекарство, което да го излекува. Това има терапии и тази двигателна активност е част от моята терапия и искам просто да кажа на хората, че могат да опитат, защото помага."

Предстои събитие на 21 юни, което ще сложи официален край на инициативата „Шест маратона на шест континента“ и включва 5-километрово бягане в Западния парк в София.

"Столичната община ме подкрепи в тази инициатива и заедно организираме това бягане в Западния парк на 21 юни. В 9.00 ч. сутринта ще се съберем с хората, които са около мен и подкрепят тази инициатива, и ще кажем на всички, че инициативата "Шест маратона на шест континента" приключи, но проектът продължава, бяганията също, и в най-дългия ден на годината – 21 юни – ще започнем с поредното бягане, което ще сложи началото на следващите амбиции в този проект. Ще обявя следващото си бягане в Непал, което през октомври беше един от маратоните, включен в проекта, само че беше отменен заради граждански размирици там."

Вижте целия разговор във видеото.

#изпълнителен продуцент #"Бягай с множествена склероза" #"Шест маратона на шест континента" #Гергана Василева #инициатива #бягане #БНТ

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