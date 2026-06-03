Дърво падна върху ограда на училище в центъра на София, смачкани са и две коли

19 сигнала за паднали дървета са получени в Пожарната служба в София през изминалата нощ след бурята и лошото време.

Сериозна е ситуацията в центъра на София, където на кръстовището на ул. "Васил Априлов" с ул. "Шейново" дърво е паднало върху оградата на 38-о основно училище. Смачкани са и два автомобила. Сигналът за инцидента е подаден минути след полунощ, а екип на Първа районна служба е реагирал и е пристигнал, за да го среже.

На място в момента има екип на Аварийна помощ към Столичната община, които да разчистват.