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Втори ден бомбени заплахи към учебни заведения в област Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Втори ден бомбени заплахи към учебни заведения в област Благоевград
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Редица учебни заведения са получили съобщения за поставени взривни устройства днес, за втори пореден ден.

В област Благоевград такива са изпратени на електронните пощи както на училища, така и на детски градини.

“Интересното в случая е, че хакерите са изпратили писмата на пощи, които вече не се използват”, заяви за БНТ Ивайло Златанов, началник на РУО - Благоевград.

Той допълва, че никъде не е прекъсван изпитният процес за четвъртокласвиците.

“Работим по законоустановената процедура при подобни ситуации. Никъде не са извеждани ученици от класните стаи. Не е прекъсвал и учебният процес”, допълва Златанов.

От ОДМВР Благоевград потвърдиха за БНТ, че има получени сигнали, които към момента се проверяват. Започнало е разследване.

#Благоевград #бомбени заплахи #училища

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