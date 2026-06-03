Втори ден бомбени заплахи към учебни заведения в област Благоевград

Редица учебни заведения са получили съобщения за поставени взривни устройства днес, за втори пореден ден.

В област Благоевград такива са изпратени на електронните пощи както на училища, така и на детски градини.

“Интересното в случая е, че хакерите са изпратили писмата на пощи, които вече не се използват”, заяви за БНТ Ивайло Златанов, началник на РУО - Благоевград.

Той допълва, че никъде не е прекъсван изпитният процес за четвъртокласвиците.

“Работим по законоустановената процедура при подобни ситуации. Никъде не са извеждани ученици от класните стаи. Не е прекъсвал и учебният процес”, допълва Златанов.

От ОДМВР Благоевград потвърдиха за БНТ, че има получени сигнали, които към момента се проверяват. Започнало е разследване.