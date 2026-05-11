Победителят в два етапа на Джиро д'Италия в България Пол Мание е определян като феномен във Франция

Френският колоездач Пол Мание, който спечели два от трите етапа на Джиро д'Италия, проведени в България, бе определен като нов феномен в спорта в страната си.

С победите си 22-годишният състезател от тима Соудал Куик-Степ доказа, че е един от най-добрите спринтьори в света, като е идеално допълнение на другия французин на мода - 19-годишния Пол Сексас, който е катерач.

Мание, който е висок 187 см, също е бил катерач в юношеските си години, но е длъжен да смени категорията заради това, че бързо натрупва мускулна маса. Той започва да се занимава сравнително късно с колоездене - на 14 години, като преди това е преминал пред други спортове.

Пол Мание е роден на 14 април 2004 година в Ларедо, Тексас, където живеят по онова време родителите му Сабин и Лоран, който е бивш колоездач, но при аматьорите. Малкият живее първите си четири години в САЩ, а след завръщането си във Франция започва да играе хандбал и тенис, както и кара много ски, тъй като живее в Гренобъл.

Започва с колоезденето в клуба Шарвио-Шаваньо, като бързо напуска Франция и продължава м британския тим Тринити, преди да премине в белгийския Соудал Куик-Степ през 2024. Още в началото впечатлява съотборниците си, сред които ТИм Мерлие, когото побеждава в спринта на тренировка още в първия си лагер, както и Хюлиан Алафилип, който го взима под крилото си. Спортният директор на тима Том Стеелс вижда у него "новия Том Бунен".

"Сравнението е оправдано. Той е голям и много експлозивен. Очакваме много от него, може да стане голям шампион", казва за Мание Ив Лампарт през 2025, след като младежът печели пет победи още при първия си сезон при професионалистите, но завършва с напускане на Обиколката на Великобритания заради тежко падане.

Самият той предпочита "да има профила на Матьо Ван дер Пул".

"Класическите състезания, трудните етапи ми пасват идеално", обяснява Мание.

Пол Мание се отличава особено на спринта, като има 19 успеха през 2025 и единствено Тадей Погачар е постигнал повече. Той е отворен, усмихнат, добре се чувства по време на интервюта, любезен е и приказлив, но често закъснява за срещи. На колелото обаче работи много и вече е лидер на отбора си въпреки младата възраст след напускането на Ремко Евенепул в посока Ред Бул. Най-голямата му мечта е да стане световен шампион на състезание, което предоставя по-равнинен терен.

След втората си победа на Джирото, която е и негова 28-а в кариерата, той получи и поздравително съобщение от Арно Демар, който бе референция в спринта за Франция, но се оттегли в края на 2025.